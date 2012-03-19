У Останкино прошла стихийная акция против канала НТВ

Акция была одной из самых продолжительных за последнее время и длилась почти 4 часа

19 марта 2012, 08:26, ИА Амител

У входа в телецентр Останкино накануне, 18 марта, провели стихийный пикет против телефильма "Анатомия протеста ", вышедшего на телеканале НТВ. Около тысячи человек к 15:00 пришли к телецентру с требованием "прекратить ложь на НТВ и других каналах" и лозунгом "Позор НТВ!", ко торый за время акции проскандировали десятки раз. Об этом пишет ridus.ru.



Участники акции принесли к зданию телецентра небольшой гроб, старые телевизоры со стилизованными под логотип НТВ надписями "ПутиНТВ", пачки с печеньем и фальшивые деньги. Как уверяют создатели передачи "Анатомия протеста", участников акций "За честн ые выборы!" покупали в том числе и за бесплатное печенье.



Как сообщает Интерфакс, всего в ходе данной акции были задержаны около 100 человек. "По информации на 17:30, было задержано 94 человека", — сказал источник в правоохранительных органах.



Как сообщила в твиттере Анастасия Удальцова, ее супруга Сергея вместе с организатором акции Михаилом Кригером задержали в самом начале акции и доставили в ОВД Северное Медведково. Среди задержанных также политик Борис Немцов. Около 18:00 Сергей Удальцов вышел на свободу, суд по его делу назначен на 19 марта.



