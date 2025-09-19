У пьющей матери из Нижневартовска забрали сразу шестерых детей
Женщина злоупотребляла алкоголем и не уделяла детям должного внимания
19 сентября 2025, 14:47, ИА Амител
В Нижневартовске органы опеки забрали у злоупотребляющей алкоголем матери шестерых детей возрастом от полутора до четырнадцати лет, сообщает региональная служба судебных приставов.
Несмотря на предоставленную возможность изменить ситуацию, женщина не отказалась от пагубной привычки и не постаралась избавиться от алкогольной зависимости. В итоге судебные исполнители были обязаны изъять несовершеннолетних и передать их под опеку соответствующих инстанций.
В пресс-центре УФССП по ХМАО заявили, что в данный момент дети находятся под присмотром врачей, после чего их направят в специализированное учреждение, где им будет обеспечен необходимый уход и гарантия безопасности под государственной защитой.
18:17:02 19-09-2025
Ждали, пока их станет шесть? Или она ВДРУГ запила? И есть ещё вопросы к организациям, общающимися с многодетными семьями.
18:36:45 19-09-2025
А пособия и выплаты отменили? А то она рада будет! Шесть ртов забрали - гуляй, душа!