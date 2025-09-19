У пьющей матери из Нижневартовска забрали сразу шестерых детей

Женщина злоупотребляла алкоголем и не уделяла детям должного внимания

Родители с детьми / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Нижневартовске органы опеки забрали у злоупотребляющей алкоголем матери шестерых детей возрастом от полутора до четырнадцати лет, сообщает региональная служба судебных приставов.

Несмотря на предоставленную возможность изменить ситуацию, женщина не отказалась от пагубной привычки и не постаралась избавиться от алкогольной зависимости. В итоге судебные исполнители были обязаны изъять несовершеннолетних и передать их под опеку соответствующих инстанций.

В пресс-центре УФССП по ХМАО заявили, что в данный момент дети находятся под присмотром врачей, после чего их направят в специализированное учреждение, где им будет обеспечен необходимый уход и гарантия безопасности под государственной защитой.