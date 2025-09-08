Дети катались на внедорожнике по детской площадке в Барнауле, пока взрослые выпивали

Инцидент произошел в тот момент, когда на площадке играли дети

08 сентября 2025, 08:35, ИА Амител

Дети на внедорожнике заехали на детскую площадку / Фото: "Инцидент Барнаул"

Вечером 7 сентября в Барнауле на детской площадке трое несовершеннолетних управляли автомобилем Nissan X-Trail. За рулем, по словам очевидцев, находился мальчик, которому на вид около девяти лет. Об этом пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Машину остановили местные жители, после чего дети разбежались. Родители, которые находились рядом в состоянии алкогольного опьянения, наблюдали за происходящим и никак не вмешивались. Все это происходило в тот момент, когда на площадке около десяти детей играли в футбол.

К приезду сотрудников ГАИ автомобиль уже не двигался, а юные "водители" спрятались. В итоге ни дети, ни их родители ответственности не понесли. Очевидцы возмущены тем, что ситуация осталась безнаказанной.

«Эти дети могли задавить любого ребенка с площадки и пострадать сами», – отметила подписчица канала Татьяна.

