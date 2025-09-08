Дети катались на внедорожнике по детской площадке в Барнауле, пока взрослые выпивали
Инцидент произошел в тот момент, когда на площадке играли дети
08 сентября 2025, 08:35, ИА Амител
Вечером 7 сентября в Барнауле на детской площадке трое несовершеннолетних управляли автомобилем Nissan X-Trail. За рулем, по словам очевидцев, находился мальчик, которому на вид около девяти лет. Об этом пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Машину остановили местные жители, после чего дети разбежались. Родители, которые находились рядом в состоянии алкогольного опьянения, наблюдали за происходящим и никак не вмешивались. Все это происходило в тот момент, когда на площадке около десяти детей играли в футбол.
К приезду сотрудников ГАИ автомобиль уже не двигался, а юные "водители" спрятались. В итоге ни дети, ни их родители ответственности не понесли. Очевидцы возмущены тем, что ситуация осталась безнаказанной.
«Эти дети могли задавить любого ребенка с площадки и пострадать сами», – отметила подписчица канала Татьяна.
Ранее сообщалось, что в селе Красном Старицкого муниципального округа Тверской области произошла трагическая случайность: семилетний ребенок погиб во время игры на детской площадке.
08:42:00 08-09-2025
30 лет нормальной и сытой жизни, а людишки все напиться и нажраться не могут
09:40:56 08-09-2025
Подписчице Татьяне больше всех надо? Женщина с гражданской позицией или любительница покляузничать в соцсетях?
09:51:44 08-09-2025
То что ни кого не наказали это плохо, чтобы другим пример был.
Это творится везде, куда не повернись. Детям уже не подают пример хороших манер, им с детства все разрешают, лишь бы родителей не донимали, пока те в смартфонах драконят свой мозг и т.д.
10:06:49 08-09-2025
а где фото-видео инцидента. был ли мальчик
10:51:35 08-09-2025
Гость (10:06:49 08-09-2025) а где фото-видео инцидента. был ли мальчик... Лес какой-то на фото, а не детская площадка.
11:15:46 08-09-2025
Гость (10:51:35 08-09-2025) Лес какой-то на фото, а не детская площадка.... вот именно, роща какая то с трансформаторной будкой - в общем новость вброс