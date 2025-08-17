В Госдуме предложили запретить мигрантам привозить семьи в Россию
По мнению Миронова, иностранные рабочие должны приезжать в страну без родных, а после завершения работы — возвращаться домой
17 августа 2025, 15:40, ИА Амител
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил ограничить въезд в Россию трудовых мигрантов с семьями. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил, комментируя проблему нехватки мест в детсадах и школах в регионах, популярных у приезжих.
По мнению политика, иностранные рабочие должны приезжать в страну без родственников, а после завершения работы – возвращаться домой.
«Если даже где-то нужны рабочие руки, пожалуйста: без семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали», – сказал Миронов.
Парламентарий отметил, что многие мигранты везут в Россию семьи, однако в действительности не собираются работать.
16:43:38 17-08-2025
Они здесь найдут.
19:28:26 17-08-2025
Правильно, нечего им делать здесь.
09:23:42 18-08-2025
Было бы прекрасно.
09:28:41 18-08-2025
Пусть лучше со своими приезжают, а то к нашим пристают
16:20:56 18-08-2025
Гость (09:28:41 18-08-2025) Пусть лучше со своими приезжают, а то к нашим пристают... Ответственность на работодателя с солидарной ответственностью.
10:26:05 18-08-2025
ну наконец-то, еще бы резервации организовать, чтобы по населенным пунктам не шатались
11:50:35 18-08-2025
Позавчера шел по Анатолия в Барнауле. Увидел как идет мигрант с полностью замотаной женщиной. Я не знаю как называется этот убор где одна щель на глазах. Я спросил зачем он привез ее и 4 детей до 5 лет. Он начал на меня кричать и называть меня нацистом. У меня один дед погиб под Ленинградом. Второй за войну 10 ранений имел и умер в 1955 году от болезней после ранений. У меня племянник погиб на СВО. И этот может называть меня нацистом. Гнать их нужно из РФ. Они не платят налогов, а живут за счет государства нашенго. И смеют мне человеку в возрасте такое говорить.
16:19:26 18-08-2025
Приезжать по приглашению работодателя, который за них несёт полную ответственность. Раз в пол года отпуск за счёт работодателя.
20:24:31 18-08-2025
Одна говорильня.... Сколько можно мусолить и возмущаться? Эти чуреки сели нам на голову и наглеют с каждым днем., пока наши парни на войне гибнут. Вышлют 100, заедет тысяча. Ну почему мы, русские все время должны кормить кого-то?