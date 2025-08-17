В Госдуме предложили запретить мигрантам привозить семьи в Россию

По мнению Миронова, иностранные рабочие должны приезжать в страну без родных, а после завершения работы — возвращаться домой

17 августа 2025

Мигранты в Барнауле / Фото: amic.ru

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил ограничить въезд в Россию трудовых мигрантов с семьями. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил, комментируя проблему нехватки мест в детсадах и школах в регионах, популярных у приезжих.

По мнению политика, иностранные рабочие должны приезжать в страну без родственников, а после завершения работы – возвращаться домой.

«Если даже где-то нужны рабочие руки, пожалуйста: без семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали», – сказал Миронов.

Парламентарий отметил, что многие мигранты везут в Россию семьи, однако в действительности не собираются работать.