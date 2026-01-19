Умер режиссер мультфильма "Король Лев" Роджер Аллерс

Аллерс считался одной из знаковых фигур "золотой эпохи" диснеевской анимации

19 января 2026, 12:15, ИА Амител

Режиссер Роджер Аллерс / Фото: соцсети

Американский режиссер и сценарист Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет. Информацию подтвердил его коллега – режиссер Дэйв Боссерт. Причины смерти на данный момент не раскрываются.

Роджер Аллерс много лет работал в качестве аниматора, сценариста и режиссера для студии Walt Disney. Он был одним из ключевых авторов классического "Короля Льва", а также участвовал в создании таких известных проектов, как "Русалочка", "Красавица и Чудовище", "Аладдин", "Похождения императора", "Сезон охоты" и других анимационных фильмов.

Аллерс считался одной из знаковых фигур "золотой эпохи" диснеевской анимации, а его работы стали частью мировой поп-культуры.