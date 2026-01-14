Заслуженный артист России умер утром 14 января на 65-м году жизни

14 января 2026, 16:29, ИА Амител

Игорь Золотовицкий / Фото: @mxatchekhova

14 января в 09:30 в больнице на 65‑м году жизни скончался заслуженный артист России, актер театра и кино, ректор Школы‑студии МХАТ Игорь Яковлевич Золотовицкий.

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к окружению артиста. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Игорь Золотовицкий родился в 1961 году в Ташкенте. В 1983-м окончил Школу‑студию МХАТ, после чего был принят в труппу МХТ имени Чехова.

На прославленной сцене он воплотил множество запоминающихся образов в спектаклях "Изображая жертву", "Осада", "Мастер и Маргарита", "Чайка", "Три толстяка" и других.

Параллельно Золотовицкий сотрудничал с ведущими театральными коллективами страны, он играл в постановках театра Et cetera, Московского театра Олега Табакова, "Школы современной пьесы" и "Квартета И".

С конца 1980‑х годов Игорь Яковлевич начал преподавать в родной Школе‑студии МХАТ. В 2013-м возглавил вуз в должности ректора, став ключевой фигурой в подготовке новых поколений актеров. С ноября 2016 по декабрь 2018 года занимал пост заместителя художественного руководителя МХТ имени Чехова.

Широкой аудитории Золотовицкий также известен как киноактер. На его счету свыше 90 ролей. Среди наиболее заметных работ – участие в картинах "Такси‑блюз", "Сочинение ко Дню Победы", "Одесский пароход" и "Заяц над бездной" Тиграна Кеосаяна.

Коллеги и ученики ценили Игоря Яковлевича за преданность театру, педагогический талант и человеческую теплоту. Его уход – тяжелая утрата для российской культуры.



