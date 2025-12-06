Утвержден график ЕГЭ на 2026 год

Первыми экзаменами будут история, химия и литература

06 декабря 2025, 20:35, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стало известно расписание проведения Единого государственного экзамена в 2026 году, утвержденное Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором. По данным РИА Новости, основной этап экзаменационной кампании стартует 1 июня.

Откроют череду экзаменов испытания по химии, литературе и истории. Экзамен по русскому языку назначен на 4 июня, а проверить свои знания по математике (как базового, так и профильного уровня) выпускники смогут 8 июня. Затем участникам предстоит сдать обществознание и физику, а также биологию, географию и иностранные языки. Устная часть экзаменов по иностранным языкам и информатике пройдет 18 и 19 июня.

Начало всех экзаменов установлено на 10 часов утра по местному времени. Для учеников, которые не смогут присутствовать на ЕГЭ в основные дни по обоснованным причинам, определены резервные дни с 22 по 25 июня. Кроме того, в начале июля предусмотрена возможность пересдачи одного из предметов по выбору.