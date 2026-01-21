НОВОСТИОбщество

Все уберем. Регоператор Ярового и Славгорода объяснил, почему отходы вывозили не вовремя

Специализированная техника не может работать в аномальные морозы

21 января 2026, 12:10, ИА Амител

Мусор вывезли / Фото предоставлено amic.ru ООО "ЭкоТранс"
Мусор вывезли / Фото предоставлено amic.ru ООО "ЭкоТранс"

Мусор в Яровом и Славгороде вывозили с опозданием из-за аномальных морозов. Специализированная техника не предназначена для работы в таких условиях и некоторые механизмы выходят из строя. Об этом сообщил amic.ru ООО "ЭкоТранс" – регоператор, который занимается вывозом ТБО в этих городах.

В компании отметили, что жители городов были проинформированы об изменении графика.

«В связи с тем, что специализированная техника для сбора и транспортировки ТКО имеет ограничения в условиях низких температур – гидравлические механизмы и шланги при температурах ниже -28...-38 градусов зачастую выходят из строя, ООО "ЭкоТранс" проинформировал потребителей Славгородской зоны о следующем: в связи с аномальными погодными условиями (минимальная температура воздуха -35 и ниже, а в отдельных районах -40 и ниже, согласно письму Главного управления МЧС от 13.01.2026) техника будет выезжать на линию с задержками относительно обычного графика», – пояснили в компании.
Уже с 19 января вывоз отходов осуществляется в штатном режиме.

Так, по сообщению "ЭкоТранса" в понедельник в Славгороде работали две машины, было очищено 254 бака. В Яровом работали три машины, очистили 218 баков.

Мусор вывезли / Фото предоставлено amic.ru ООО "ЭкоТранс"

20 января в Славгороде было очищено 145 баков, а в Яровом – 120 баков.

«В случае неполного сбора отходов их оперативно уберут в приоритетном порядке, в том числе при больших скоплениях ТКО на отдельных площадках будет направлена дополнительная техника. Сегодня вывоз ТКО в Славгороде, Яровом и на других территориях продолжается», – указали в "ЭкоТрансе".Напомним, 20 января пресс-служба Алтайского реготделения ЛДПР сообщила о мусорном коллапсе в городах Яровое и Славгород и предоставила фотографии, на которых около контейнеров выросли огромные кучи отходов.

Мусор в городе Славгороде / Фото: пресс-служба АРО ЛДПР

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:26:12 21-01-2026

У нас мусор вывозят-морозы не мешают

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:10 21-01-2026

"В связи с тем, что специализированная техника для сбора и транспортировки ТКО имеет ограничения в условиях низких температур — гидравлические механизмы и шланги при температурах ниже 28-38 градусов зачастую выходят из строя, ООО "ЭкоТранс"========== У этой шарашки нет новых машин, собрали по стране подержанный хлам, который в плюсовые периоды заливает мусорные посты автомаслом, а зимой тем более. Потугами гидросистем раздолбали все ограждения в хлам. От этой реформы у каждого поста в радиусе 150 метров стабильный слой разлетающегося мусора. Одним словом позор, отцу этой реформы.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:43:03 21-01-2026

что за позор! у нас все вовремя вывозит та же техника. врет он, вот бы выпороть прилюдно таких хозяйственников!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

18:36:17 23-01-2026

Это катастрофа Славгородском Первомайская.Все завалено,везде все раскидано,возле сельского стадиона полный кирдык

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

18:37:34 23-01-2026

23/01/2026 все завалено,фото не выводится!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:30 27-01-2026

Вот это обманывают! В частном секторе уже третью неделю мусор не вывозится в Славгороде. 10 января машина приезжала

  0 Нравится
Ответить
