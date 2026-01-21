Все уберем. Регоператор Ярового и Славгорода объяснил, почему отходы вывозили не вовремя

Специализированная техника не может работать в аномальные морозы

21 января 2026, 12:10, ИА Амител

Мусор вывезли / Фото предоставлено amic.ru ООО "ЭкоТранс"

Мусор в Яровом и Славгороде вывозили с опозданием из-за аномальных морозов. Специализированная техника не предназначена для работы в таких условиях и некоторые механизмы выходят из строя. Об этом сообщил amic.ru ООО "ЭкоТранс" – регоператор, который занимается вывозом ТБО в этих городах.

В компании отметили, что жители городов были проинформированы об изменении графика.

«В связи с тем, что специализированная техника для сбора и транспортировки ТКО имеет ограничения в условиях низких температур – гидравлические механизмы и шланги при температурах ниже -28...-38 градусов зачастую выходят из строя, ООО "ЭкоТранс" проинформировал потребителей Славгородской зоны о следующем: в связи с аномальными погодными условиями (минимальная температура воздуха -35 и ниже, а в отдельных районах -40 и ниже, согласно письму Главного управления МЧС от 13.01.2026) техника будет выезжать на линию с задержками относительно обычного графика», – пояснили в компании.

Уже с 19 января вывоз отходов осуществляется в штатном режиме.

Так, по сообщению "ЭкоТранса" в понедельник в Славгороде работали две машины, было очищено 254 бака. В Яровом работали три машины, очистили 218 баков.

Мусор вывезли / Фото предоставлено amic.ru ООО "ЭкоТранс"

20 января в Славгороде было очищено 145 баков, а в Яровом – 120 баков.

«В случае неполного сбора отходов их оперативно уберут в приоритетном порядке, в том числе при больших скоплениях ТКО на отдельных площадках будет направлена дополнительная техника. Сегодня вывоз ТКО в Славгороде, Яровом и на других территориях продолжается», – указали в "ЭкоТрансе".Напомним, 20 января пресс-служба Алтайского реготделения ЛДПР сообщила о мусорном коллапсе в городах Яровое и Славгород и предоставила фотографии, на которых около контейнеров выросли огромные кучи отходов.