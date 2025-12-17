Эксперт заявил, что рост цен из-за повышения НДС в 2026 году будет постепенным
Доцент Финансового университета Игорь Балынин считает, что конкуренция сдержит резкий рост, а для продуктов первой необходимости и детских товаров сохранится льготная ставка 10%
17 декабря 2025, 10:45, ИА Амител
Повышение ставки НДС с 20 до 22% в 2026 году приведет к постепенному и ограниченному росту цен в магазинах. Такое мнение в интервью "Газете.ru" высказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Эксперт объяснил, что влияние на цены будет смягчено двумя факторами:
Льготная ставка НДС в размере 10% сохранится для социально значимых товаров – продуктов питания первой необходимости и детских товаров.
Конкуренция между производителями и продавцами заставит их проявлять сдержанность при пересмотре ценников.
«Произойдет увеличение базовой ставки по НДС – с 20 до 22%. При этом пониженная ставка в 10% останется такой же... Я считаю, что влияние на рост цен в магазинах будет постепенным и ограниченным», – пояснил Балынин.
Однако он отметил, что на подакцизные товары (алкоголь, табак, топливо, сахаросодержащие напитки) цены вырастут более ощутимо. Это произойдет из-за одновременного повышения акцизов и изменения ставки НДС. Например, акциз на литр безводного спирта в алкогольной продукции поднимется с 740 до 824 рублей, а на дизельное топливо – с 12 120 до 12 738 рублей за тонну.
10:51:53 17-12-2025
Как в кине : "Не бойся... мы тебя небольно зарежем..."
12:57:15 17-12-2025
Гость (10:51:53 17-12-2025) Как в кине : "Не бойся... мы тебя небольно зарежем..."... Чик процентов 30-40 подорожания и всё!
10:57:15 17-12-2025
Да ладно! В одной канцелярской сети товар за месяц уже подорожал на 30%.
11:20:26 17-12-2025
Гость (10:57:15 17-12-2025) Да ладно! В одной канцелярской сети товар за месяц уже подор... Не только там, я недавно хотел купить телевизор с большой диагональю, пока думал, цену подняли на 10-20тыс., брать не стал, сейчас цена начала потихоньку падать, подожду ещë😎😳😂
11:34:53 17-12-2025
Сергей (11:20:26 17-12-2025) Не только там, я недавно хотел купить телевизор с большой ди... круто ОРТ на большом экране...
11:56:32 17-12-2025
Musik (11:34:53 17-12-2025) круто ОРТ на большом экране...... Не смотрю такое😎🤮
10:58:54 17-12-2025
на пол карасика
11:24:40 17-12-2025
Да-да, а то что НДС влупят сейчас для упрощенщиков снижением в разы порога на оборот ? Практически все кто был на упрощенке - попадут на НДС. А их огромное количество и это напрямую окажет влияние на цены и их рост будет не 2%, а намного, намного больше. Об этом данный товарищ скромно умалчивает, эксперты они такие "эксперты".
11:42:12 17-12-2025
Это вранье от иксперда
11:52:39 17-12-2025
Сколько можно рассказывать сказки! В продуктовом магазине что ни новая поставка, то цена всегда выше предыдущей. Про одежду/обувь/бензин/мыломоющие вообще молчу...
14:55:47 17-12-2025
А что сейчас они не постоянно дорожают?
17:46:35 17-12-2025
Когда у Дьявола дела плохи, то остается, давить на педаль цен.