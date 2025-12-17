Эксперт заявил, что рост цен из-за повышения НДС в 2026 году будет постепенным

Доцент Финансового университета Игорь Балынин считает, что конкуренция сдержит резкий рост, а для продуктов первой необходимости и детских товаров сохранится льготная ставка 10%

17 декабря 2025, 10:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Повышение ставки НДС с 20 до 22% в 2026 году приведет к постепенному и ограниченному росту цен в магазинах. Такое мнение в интервью "Газете.ru" высказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт объяснил, что влияние на цены будет смягчено двумя факторами:

Льготная ставка НДС в размере 10% сохранится для социально значимых товаров – продуктов питания первой необходимости и детских товаров. Конкуренция между производителями и продавцами заставит их проявлять сдержанность при пересмотре ценников.

«Произойдет увеличение базовой ставки по НДС – с 20 до 22%. При этом пониженная ставка в 10% останется такой же... Я считаю, что влияние на рост цен в магазинах будет постепенным и ограниченным», – пояснил Балынин.

Однако он отметил, что на подакцизные товары (алкоголь, табак, топливо, сахаросодержащие напитки) цены вырастут более ощутимо. Это произойдет из-за одновременного повышения акцизов и изменения ставки НДС. Например, акциз на литр безводного спирта в алкогольной продукции поднимется с 740 до 824 рублей, а на дизельное топливо – с 12 120 до 12 738 рублей за тонну.