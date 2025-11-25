В Алтайском крае хотят обновить законы о премиях в областях культуры, науки и техники

Количество поощрений и их сумму не изменят, но требования к лауреатам станут более четкими

В Алтайском крае планируют изменить законы о премиях в сферах культуры, науки и техники. Депутаты регионального парламента хотят уточнить требования к авторам и коллективам, которые будут претендовать на поощрение. Законопроект рассмотрят на сессии краевого Заксобрания 27 ноября.

Более 25 лет в Алтайском крае вручают премии за достижения в художественном и научно-техническом творчестве. За это время выдали 354 премии за особые успехи в области науки и техники, и 100 – за достижения в области культуры. Награды получали коллективы, а также отдельные исследователи и деятели культуры. В их числе писатель Марк Юдалевич, актриса Виктория Гальцева, представители музейного сообщества Игорь Коротков и Елена Огнева.

«За минувшие годы законы о премиях не раз корректировались, при этом они доказали свою эффективность в вопросах поддержки и развития научного и творческого потенциала региона. С учетом всех изменений и нововведений федерального и регионального законодательства предложено принять новые версии законов о краевых премиях», – сказано в тексте законопроекта.

Депутаты краевого парламента намерены уточнить правила и требования, по которым авторам и коллективам будут присуждать премии. Так, хотят оценивать вклад в общий труд участников коллективов, а также проверять наличие у них российского гражданства. Кроме того, на премию в области культуры смогут претендовать авторы проектов для детско-юношеской аудитории.

Количество премий, их объем и периодичность вручения не изменятся. В области науки и техники будут ежегодно присуждать 15 премий по 200 тысяч рублей каждая. В сфере культуры раз в два года будут вручать десять премий по 120 тысяч рублей.

Напомним, в октябре 2025 года три премии получили ученые АГМУ. Лауреатами стали исследовательские коллективы и специалисты медицинского вуза.