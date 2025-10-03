Ученые АГМУ стали лауреатами премии Алтайского края в области науки и техники

Три премии присудили исследовательским коллективам и специалистам медвуза

03 октября 2025, 12:45, ИА Амител

АГМУ. Барнаул / Фото: пресс-служба вуза

В Алтайском крае завершился конкурс на соискание премии в области науки и техники. Указ о награждении победителей подписал губернатор региона Виктор Томенко. В конкурсе приняли участие 37 научных работ от 20 образовательных и научных организаций региона. Экспертная комиссия определила 15 победителей в семи номинациях. Три премии получили ученые медицинского университета (АГМУ).

В номинации "Разработка и практическое применение новых методов и средств в здравоохранении" победу одержал авторский коллектив, разработавший технологию раннего выявления и профилактики хронических неинфекционных заболеваний. В команду вошли Ирина Шереметьева (ректор АГМУ), Ирина Осипова (заведующая кафедрой факультетской терапии), Сергей Широкоступ (директор института общественного здоровья), Сергей Поспелов (директор проектного офиса развития медицины), Денис Фуголь (доцент кафедры пропедевтики детских болезней), Алина Алексенцева (ассистент кафедры факультетской терапии) и Алексей Сербаев (программист). Разработка получила высокую оценку Минздрава России и рекомендована для внедрения в первичное звено здравоохранения региона.

В номинации, посвященной разработке и применению новых методик обучения, премией удостоили разработчиков учебно-практического пособия "Общая хирургия. Практикум". Это издание стало итогом многолетнего опыта алтайской школы оперативной хирургии и рекомендовано экспертным советом УМО для системы образования.

В категории "Для молодых ученых до 35 лет" премию в области здравоохранения получил Александр Цеймах, доцент кафедры факультетской хирургии, за цикл научных работ по мини-инвазивному хирургическому лечению механической желтухи. Результаты исследований уже внедрили в работу крупных медицинских учреждений, что позволило значительно снизить количество осложнений.

Вуз гордится достижениями своих сотрудников, которые внедряют инновации в медицину и педагогику, отметила ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

«Уверены, что их успехи будут способствовать дальнейшему укреплению позиций нашего университета как передового центра медицинской науки и образования», – подчеркнула глава вуза.