В Алтайском крае прошла тренировка по проведению взрывных работ при ледяных заторах

Мероприятие состоялось на реке Обь

26 марта 2024, 22:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

26 марта в акватории реки Обь прошла тренировка по проведению взрывных работ. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в мероприятии принимали участие представители предприятий "Кузбасспецвзрыв", "Алтайские авиалинии" и Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Как пояснил заместитель начальника центра по центра по техническому и тыловому обеспечению Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Виктор Филиппович Майдуров, вместе с весенним потеплением в регионе началось интенсивное снеготаяние. Тренировка является лишь малой частью тех мероприятий, которые проводятся в крае для минимизации последствий паводка.

"Тренировку в краевом управлении по делам ГО и ЧС проводят ежегодно. Однако в реальных условиях взрывчатку применяют не всегда – всё зависит от толщины льда и образования ледовых заторов на реках. В прошлом году подрывы проводили на реке Бия в двух местах", — подчеркнул он.Согласованность и чёткость совместных действий является залогом успешной работы в реальной ситуации. Так считают все участники тренировки, в том числе и группа взрывников из Кузбасса, которые шестой год подряд прибывают в Алтайский край в период паводка. Начальник участка взрывных работ АО "Кузбассспецвзрыв" Максим Нагорный отметил, что на учения вместо взрывчатки мешки с песком. При реальных взрывных работах на один затор уходит в среднем 30 минут.

"При этом пилот должен удержать машину в 30 сантиметрах ото льда на одном месте и ровно. Допускать ошибок никак и никому нельзя", — подчеркнул Нагорный.По его опыту, наиболее опасные реки — Чарыш, Чумыш и Бия. Там заторы случаются чаще всего и их приходится взрывать.

В управлении региона по делам ГОЧС и ПБ отмечают, что взрывы заторных явлений на реках края на протяжении долгого времени доказывали свою эффективность и являются важной составляющей всего комплекса противопаводковых мероприятий. Сами ледяные пробки образуются в узких местах или на изгибах русел, преграждают путь воде. Если не нарушить их структуру, то река может выйти из берегов и затопить близлежащие территории.