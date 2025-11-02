В Алтайском крае усилили охрану елок перед Новым годом

Особое внимание уделяется местам, где традиционно происходят незаконные вырубки

02 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

В Алтайском крае с 1 ноября по 31 декабря 2025 года проходит масштабная операция по защите хвойных деревьев от незаконных рубок. Как сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов региона, в охране новогодних елей и сосен задействованы 33 мобильные группы.

В состав патрулей вошли лесные инспекторы, сотрудники полиции и представители лесопользователей. Особое внимание уделяется местам, где традиционно происходят незаконные вырубки – там организованы круглосуточные посты и регулярное патрулирование.

Параллельно правоохранительные органы проводят проверки законности приобретения хвойных деревьев как гражданами, так и юридическими лицами.