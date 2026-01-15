В Алтайском крае водителям советуют не ездить на машинах из-за 40-градусных морозов
Госавтоинспекция призывает соблюдать дистанцию и быть внимательными у остановок
15 января 2026, 19:20, ИА Амител
Алтайский край с 14 по 20 января накроет волна аномально низких температур: столбики термометров в регионе могут опуститься до -35...-40 градусов. В связи с этим краевое управление ГИБДД обращается ко всем водителям с настоятельной просьбой по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
Ключевые рекомендации Госавтоинспекции:
-
не выезжайте на неподготовленных к зимним условиям автомобилях (зимняя резина, исправные аккумулятор и электросистема);
-
соблюдайте повышенную осторожность – увеличьте дистанцию, избегайте резких маневров и торможений на обледеневшей дороге;
-
планируйте маршруты с учетом общественного транспорта, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике и не попадать в заторы;
-
будьте особенно внимательны у автобусных остановок. Клубы пара от отъезжающего автобуса могут полностью лишить видимости. В такой ситуации нужно, не меняя полосу, сбросить скорость и ни в коем случае не идти на обгон "вслепую", так как в облаке пара могут быть пешеходы.
Личный состав ГИБДД и дорожных служб приведен в повышенную степень готовности. В случае беды на дороге водители могут круглосуточно звонить по номерам 112 или 101.
ну, да, пёхом-то явно теплее ходить...