В Алтайском крае водителям советуют не ездить на машинах из-за 40-градусных морозов

Госавтоинспекция призывает соблюдать дистанцию и быть внимательными у остановок

15 января 2026, 19:20, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край с 14 по 20 января накроет волна аномально низких температур: столбики термометров в регионе могут опуститься до -35...-40 градусов. В связи с этим краевое управление ГИБДД обращается ко всем водителям с настоятельной просьбой по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Ключевые рекомендации Госавтоинспекции:

не выезжайте на неподготовленных к зимним условиям автомобилях (зимняя резина, исправные аккумулятор и электросистема);

соблюдайте повышенную осторожность – увеличьте дистанцию, избегайте резких маневров и торможений на обледеневшей дороге;

планируйте маршруты с учетом общественного транспорта, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике и не попадать в заторы;

будьте особенно внимательны у автобусных остановок. Клубы пара от отъезжающего автобуса могут полностью лишить видимости. В такой ситуации нужно, не меняя полосу, сбросить скорость и ни в коем случае не идти на обгон "вслепую", так как в облаке пара могут быть пешеходы.

Личный состав ГИБДД и дорожных служб приведен в повышенную степень готовности. В случае беды на дороге водители могут круглосуточно звонить по номерам 112 или 101.