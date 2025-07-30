В Алтайском крае за полгода выявили почти 30 тонн некачественных продуктов

Среди лидеров "неликивда" - молочная продукция, мясо, овощи и фрукты

30 июля 2025, 10:45, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

За первые шесть месяцев 2025 года в Алтайском крае обнаружили 29,3 тонны некачественных продуктов питания. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего специалисты исследовали более девяти тысяч проб пищевых продуктов, из которых забраковали 388 партий. Это почти 9,5 тыс. кг молока и молочной продукции, 1,9 тонны плодоовощной продукции, 364,4 кг птицы и продуктов ее переработки. Кроме того, забраковали 267,7 кг мяса и мясной продукции, а также 93,6 кг рыбы и морепродуктов.

Из них 2270 проб было исследовано на санитарно-химические, 1514 – на физико-химические, 4022 – на микробиологические и 963 пробы – на паразитологические показатели. Кроме того, 400 проб продовольственного сырья и пищевой продукции было исследовано на содержание ГМО; 203 – на содержание антибиотиков и 125– на содержание радионуклидов.

Согласно результатам лабораторных исследований, самый большой удельный вес нестандартных проб оказался у мяса и молока - 1,4% и 1,3% соответственно.

Роспотребнадзор после выявленных нарушений вынес 288 постановлений о назначении штрафов и 73 - о вынесении предупреждений. На данный момент суды приняли 83 решения о наказаниях.