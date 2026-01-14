В алтайском поселке пропал мужчина в темно-серой куртке
О его местонахождении неизвестно с 25 декабря 2025 года
14 января 2026, 23:15, ИА Амител
По данным волонтеров, в день исчезновения мужчина был одет в темно-серую куртку, синюю кофту, темно-синие джинсы, черные сапоги и шапку-ушанку.
Приметы пропавшего:
-
рост 180 см;
-
худощавое телосложение;
-
рыжие волосы;
-
голубые глаза.
Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
06:24:46 15-01-2026
а почему у него две фамилии?