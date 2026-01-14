НОВОСТИПроисшествия

В алтайском поселке пропал мужчина в темно-серой куртке

О его местонахождении неизвестно с 25 декабря 2025 года

14 января 2026, 23:15, ИА Амител

Фото: ЛизаАлерт В поселке Дружба пропал 49-летний Виталий Полянский. О его местоположении неизвестно с 25 декабря, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

По данным волонтеров, в день исчезновения мужчина был одет в темно-серую куртку, синюю кофту, темно-синие джинсы, черные сапоги и шапку-ушанку.

Приметы пропавшего:

  • рост 180 см;

  • худощавое телосложение;

  • рыжие волосы;

  • голубые глаза.

Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. 

Гость

06:24:46 15-01-2026

а почему у него две фамилии?

