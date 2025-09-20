В Амурской области при ремонте железной дороги погибло два человека

На место происшествия незамедлительно выехал транспортный прокурор

20 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

19 сентября 2025 года на перегоне Беленькая – Федосеев (Тындинский регион Дальневосточной железной дороги) произошла авария при проведении плановых путевых работ, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Во время "технологического окна" – периода, когда движение поездов приостановлено для ремонта – сошли с рельсов две платформы и укладочный кран.

По предварительным данным, пострадали 14 рабочих, двое из них погибли. На место происшествия незамедлительно выехал транспортный прокурор Александр Ионов для координации расследования.

Тындинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности при организации работ. Также ведется расследование по статье 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Железнодорожное сообщение на участке временно ограничено. Уточняются детали произошедшего и причины схода вагонов.