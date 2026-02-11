Припаркованные авто пострадали из-за схода снега на улице Целинной в Барнауле

О характере и степени повреждений машин не уточняется

11 февраля 2026, 12:00, ИА Амител

Пострадавшие автомобили / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле вечером 10 февраля с крыши дома на улице Целинной сошел снег, повредив припаркованные автомобили. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По словам автора публикации в Telegram-канале "Инцидент Барнаул", это случилось из-за оттепели. Судя по фотографиям с места происшествия, снежная масса сошла с кровли многоквартирного дома и накрыла как минимум два автомобиля, стоявших у стены здания. О характере и степени повреждений машин не уточняется.

В комментариях пользователи задаются вопросом, почему управляющие компании или ответственные службы не очистили крышу от снега и наледи заранее. В то же время часть горожан считает, что автомобилисты должны учитывать погодные условия и возможный сход снега.

«Люди сами должны видеть, что такое потепление, и снег с крыш скатывается. Машины следует парковать вне зоны схода снега», — написала одна из комментирующих.

