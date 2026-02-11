Припаркованные авто пострадали из-за схода снега на улице Целинной в Барнауле
О характере и степени повреждений машин не уточняется
11 февраля 2026, 12:00, ИА Амител
В Барнауле вечером 10 февраля с крыши дома на улице Целинной сошел снег, повредив припаркованные автомобили. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
По словам автора публикации в Telegram-канале "Инцидент Барнаул", это случилось из-за оттепели. Судя по фотографиям с места происшествия, снежная масса сошла с кровли многоквартирного дома и накрыла как минимум два автомобиля, стоявших у стены здания. О характере и степени повреждений машин не уточняется.
В комментариях пользователи задаются вопросом, почему управляющие компании или ответственные службы не очистили крышу от снега и наледи заранее. В то же время часть горожан считает, что автомобилисты должны учитывать погодные условия и возможный сход снега.
«Люди сами должны видеть, что такое потепление, и снег с крыш скатывается. Машины следует парковать вне зоны схода снега», — написала одна из комментирующих.
12:07:56 11-02-2026
а если бы это были люди а не машины? куда ук смотрят ?
12:22:59 11-02-2026
А где там на Целинной многоквартирные дома? Там только организации.
12:40:12 11-02-2026
Гость (12:22:59 11-02-2026) А где там на Целинной многоквартирные дома? Там только орган... Курите 2 гис. Это на Силикатном.
12:47:39 11-02-2026
По всему городу плоские крыши хрущевок переделывают в шатровые, с которых замечательно снег падает на голова
12:55:06 11-02-2026
Гость (12:47:39 11-02-2026) По всему городу плоские крыши хрущевок переделывают в шатров... А где вы на хрущевка видели плоские крыши? Их вроде сразу делали шатровыми?
13:10:47 11-02-2026
Гость (12:47:39 11-02-2026) По всему городу плоские крыши хрущевок переделывают в шатров... Потому что нормативный срок службы наплавляемой кровли сильно ниже,надоели уже эти вечные латки заплатки с ремонтами каждые 10-15 лет
13:29:43 11-02-2026
Гость (13:10:47 11-02-2026) Потому что нормативный срок службы наплавляемой кровли сильн... На гараже сделал наплавляйку в 2010 самостоятельно. Нигде не бежит не капает... М.б. делать надо изначально хорошо и чтоб потом не переделывать?
13:18:17 11-02-2026
Гость (12:47:39 11-02-2026) По всему городу плоские крыши хрущевок переделывают в шатров... Зато их чистить от снега в 10 раз быстрее и сосуль нет по 3-4 метра, как раньше.
13:58:00 11-02-2026
Офигеть, ни одного коммента про "корыта", "понаставили не пройти", "купи гараж" и "ибо нефиг".
14:25:33 11-02-2026
Гость (13:58:00 11-02-2026) Офигеть, ни одного коммента про "корыта", "понаставили не пр... а что то изменится?
14:31:40 11-02-2026
Гость (14:25:33 11-02-2026) а что то изменится?... Конечно, моя вера укрепится.