В Барнауле из-за короткого замыкания произошел пожар в сауне

В результате возгорания были повреждены стены и потолок здания

16 января 2026, 10:45, ИА Амител

Пожар в сауне / Фото: МЧС Алтайского края

Информация о возгорании в здании сауны на улице Юрина поступила в дежурную службу пожарно-спасательной части вечером 15 января. К моменту прибытия пожарных подразделений внутри помещения наблюдалось плотное задымление.

Как сообщили в МЧС России по Алтайскому краю, огонь распространился на площади около 20 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекались 31 человек и семь единиц спецтехники.

В результате пожара были повреждены стены и потолок здания сауны. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Уточняется, что произошло короткое замыкание.