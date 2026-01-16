В Барнауле из-за короткого замыкания произошел пожар в сауне
В результате возгорания были повреждены стены и потолок здания
16 января 2026, 10:45, ИА Амител
Информация о возгорании в здании сауны на улице Юрина поступила в дежурную службу пожарно-спасательной части вечером 15 января. К моменту прибытия пожарных подразделений внутри помещения наблюдалось плотное задымление.
Как сообщили в МЧС России по Алтайскому краю, огонь распространился на площади около 20 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекались 31 человек и семь единиц спецтехники.
В результате пожара были повреждены стены и потолок здания сауны. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Уточняется, что произошло короткое замыкание.
11:29:34 16-01-2026
Надеюсь, девочки не пострадали?
14:58:07 16-01-2026
Гость (11:29:34 16-01-2026) Надеюсь, девочки не пострадали?... Девочки зажигали
12:56:11 16-01-2026
Девочки с социально пониженной ответственностью
16:04:32 16-01-2026
Я вчера был гостем этой сауны я с родителями и с их друзьями отдыхали но вдруг сработала пожарная сигнализация и отключили свет мы вышли голые но потом оделись а мой папа побежал за вещами он взял мокрую тряпку и пополз за документами и телефонами вы тоге он вышел цел и не вридим (слава богу) потом приехали пожарные и потушили пожар (спасибо 🙏💕) а причина возгорания было короткое замыкание из за этого начал гореть натяжной потолок а потом пиришол на стены (на этом всë потом мы уехали на такси домой) было очень 😱страшно (вчера из за этого я начал ценить то что у меня есть) а так пожар начался в первом зале
Всем пока (если нашли ошибки то простите я просто ребëнок и правильно писать ешë не умею)
17:37:49 16-01-2026
Максим (16:04:32 16-01-2026) Я вчера был гостем этой сауны я с родителями и с их друзьями... Не расстраивайся Максим, здесь все так пишут. Как дети