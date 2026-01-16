В Новоалтайске сотрудник предприятия пострадал во время крупного пожара

Огнем были повреждены кровля здания и производственное оборудование цеха

16 января 2026, 08:30, ИА Амител

Тушение пожара / Фото: МЧС Алтайского края

Вечером 15 января в Новоалтайске произошел пожар в производственном цехе одного из предприятий, в результате которого пострадал работник. Возгорание случилось в здании, расположенном на улице Военстроя.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, к моменту прибытия первых подразделений цех был плотно задымлен, что существенно осложняло проведение работ. Огонь распространился на площадь около 200 квадратных метров.

«К ликвидации пожара привлекались 19 человек личного состава и семь единиц пожарной техники. В условиях сильного задымления работали четыре звена газодымозащитной службы. Пожар удалось локализовать и полностью потушить», – отметили в ведомстве.

В результате происшествия травмы получил один из работников предприятия. Кроме того, огнем были повреждены кровля здания и производственное оборудование цеха. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.

По предварительным данным спасательного ведомства, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – произошло короткое замыкание.