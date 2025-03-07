В Барнауле обновят разметку на 642 участках дорожной сети
Подрядчик должен закончить работу до 31 октября 2025 года
07 марта 2025, 08:36, ИА Амител
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула ищет подрядчика для обновления разметки на 642 участках городской дорожной сети. Соответствующую информацию разместили на портале ЕИС "Закупки".
Согласно документам, стоимость работ составляет 55,7 млн рублей.
Разметку предстоит нанести на 642 участка городской дорожной сети. Кроме улиц в черте Барнаула, обновят разметку и в пригороде. Это касается следующих поселков:
- Лесной;
- Пригородный;
- Научный Городок;
- Казенная Заимка;
- Борзовая Заимка;
- Южный;
- Центральный;
- Бельмесево;
- Березовка;
- Новомихайловка;
- Мохнатушка;
- Плодопитомник;
- Садоводов;
- Черницк;
- Ягодное.
А также в селах Власиха, Лебяжье и Гоньба, на станции Ползуново и в микрорайоне Затон.
Все работы подрядчик должен закончить до 31 октября этого года.
На выполнение работ средства выделят из городского бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы Барнаула на 2015–2025 годы".
09:13:32 07-03-2025
А асфальт!?
Чё то видится мне, весны ещё не было, а на дорогах уже выбоины (это прилично,без перемены букав местами)...!
09:34:22 07-03-2025
Гость (09:13:32 07-03-2025) А асфальт!?Чё то видится мне, весны ещё не было, а на до... Выбоины на улицах Барнаула выполнены по федеральной программе, безопасно и качественно.
10:18:28 07-03-2025
Гость (09:34:22 07-03-2025) Выбоины на улицах Барнаула выполнены по федеральной программ... каждый должен внести свой посильный вклад в это дело, и не отсижываца в сторонке.
11:08:20 07-03-2025
"Подрядчик должен закончить работу до 31 октября 2025 года"
как обычно очень актуальна будет разметка в зиму,
там даже если где то не дорисуют , все равно снег все закроет