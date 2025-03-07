В Барнауле обновят разметку на 642 участках дорожной сети

Подрядчик должен закончить работу до 31 октября 2025 года

07 марта 2025, 08:36, ИА Амител

Дорожная разметка в Барнауле / Фото: amic.ru

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула ищет подрядчика для обновления разметки на 642 участках городской дорожной сети. Соответствующую информацию разместили на портале ЕИС "Закупки".

Согласно документам, стоимость работ составляет 55,7 млн рублей.

Разметку предстоит нанести на 642 участка городской дорожной сети. Кроме улиц в черте Барнаула, обновят разметку и в пригороде. Это касается следующих поселков:

Лесной;

Пригородный;

Научный Городок;

Казенная Заимка;

Борзовая Заимка;

Южный;

Центральный;

Бельмесево;

Березовка;

Новомихайловка;

Мохнатушка;

Плодопитомник;

Садоводов;

Черницк;

Ягодное.

А также в селах Власиха, Лебяжье и Гоньба, на станции Ползуново и в микрорайоне Затон.

Все работы подрядчик должен закончить до 31 октября этого года.

На выполнение работ средства выделят из городского бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы Барнаула на 2015–2025 годы".