В мэрии Барнаула обсудили реконструкцию путепровода и строительство новой дороги

Новые проекты должны разгрузить городские улицы

29 января 2026, 10:49, ИА Амител

Обсуждение проектов дорожной инфраструктуры / Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула прошло совещание, на котором обсудили реконструкцию путепровода через железнодорожные пути на проспекте Калинина и разработку проекта строительства новой автомобильной дороги по улице Звездной. Участники встречи рассмотрели текущее состояние проектной документации и поручили проработать вопросы финансирования и дальнейшей реализации этих инфраструктурных проектов.

Совещание под руководством главы города Вячеслава Франка объединило представителей городской и краевой власти, а также общественных структур. В обсуждении участвовали председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместитель министра транспорта Алтайского края и начальник управления дорожного хозяйства Виктор Букатов, заместитель председателя постоянного комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, общественный советник главы города по вопросам перспективного развития Ксения Белоусова, председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, а также заместители главы администрации города, руководители районных администраций, главы профильных комитетов и представители Общественной палаты.

В ходе совещания были рассмотрены планы по реконструкции путепровода через железнодорожные пути на проспекте Калинина, введенного в эксплуатацию в 1965 году. Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин рассказал, что в прошлом году проектная документация была приведена в актуальное состояние и получила положительное заключение государственной экспертизы. Согласно проектным решениям, предусмотрены разбор существующих железобетонных конструкций, возведение новых ригелей, установка балок пролетного строения, а также обустройство проезжей части и системы освещения.

По итогам обсуждения глава города дал поручение проработать механизмы финансирования реконструкции моста с привлечением федеральных и региональных программ. Кроме того, вторым ключевым вопросом повестки стало рассмотрение разработки проекта строительства автомобильной дороги по улице Звездной. Новая трасса должна соединить Павловский тракт с проспектом Космонавтов, ее протяженность составляет 4,4 километра.

«Этот проект направлен на кардинальное улучшение транспортной доступности нового строящегося микрорайона и снижение нагрузки на Павловский тракт, одну из главных магистралей города. Новая дорога также разгрузит центральные улицы», — отметил Валерий Ведяшкин.

Подводя итог совещания, глава города сказал: