В мэрии Барнаула обсудили реконструкцию путепровода и строительство новой дороги
Новые проекты должны разгрузить городские улицы
29 января 2026, 10:49, ИА Амител
В администрации Барнаула прошло совещание, на котором обсудили реконструкцию путепровода через железнодорожные пути на проспекте Калинина и разработку проекта строительства новой автомобильной дороги по улице Звездной. Участники встречи рассмотрели текущее состояние проектной документации и поручили проработать вопросы финансирования и дальнейшей реализации этих инфраструктурных проектов.
Совещание под руководством главы города Вячеслава Франка объединило представителей городской и краевой власти, а также общественных структур. В обсуждении участвовали председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместитель министра транспорта Алтайского края и начальник управления дорожного хозяйства Виктор Букатов, заместитель председателя постоянного комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, общественный советник главы города по вопросам перспективного развития Ксения Белоусова, председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, а также заместители главы администрации города, руководители районных администраций, главы профильных комитетов и представители Общественной палаты.
В ходе совещания были рассмотрены планы по реконструкции путепровода через железнодорожные пути на проспекте Калинина, введенного в эксплуатацию в 1965 году. Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин рассказал, что в прошлом году проектная документация была приведена в актуальное состояние и получила положительное заключение государственной экспертизы. Согласно проектным решениям, предусмотрены разбор существующих железобетонных конструкций, возведение новых ригелей, установка балок пролетного строения, а также обустройство проезжей части и системы освещения.
По итогам обсуждения глава города дал поручение проработать механизмы финансирования реконструкции моста с привлечением федеральных и региональных программ. Кроме того, вторым ключевым вопросом повестки стало рассмотрение разработки проекта строительства автомобильной дороги по улице Звездной. Новая трасса должна соединить Павловский тракт с проспектом Космонавтов, ее протяженность составляет 4,4 километра.
«Этот проект направлен на кардинальное улучшение транспортной доступности нового строящегося микрорайона и снижение нагрузки на Павловский тракт, одну из главных магистралей города. Новая дорога также разгрузит центральные улицы», — отметил Валерий Ведяшкин.
Подводя итог совещания, глава города сказал:
«Развитие транспортного каркаса города — одна из стратегических задач. Сегодня мы детально обсудили два важных проекта — реконструкцию устаревшего путепровода на проспекте Калинина и создание новой магистрали по улице Звездной. Уже сегодня важно начать прорабатывать механизмы их реализации».
10:58:29 29-01-2026
Надо больше всевозможных соединений нагруженных проезжих частей. Каждая новая перемычка заберет часть трафика, сократить кому-то путь, что в целом будет разгружать дороги.
Ну и среди наиболее важных: С Молодежной на Власихинскую с ее расширением, с Красноармейского на Исакова. Возможно, высокими эстакадами, чтобы в своем большинстве оставить наземные коммуникации и строения.
11:10:33 29-01-2026
Можно запустить альтернативный вариант - спросить общественность: как разгрузить Павловский тракт? Возможно будут и дельные варианты, надеяться на "специалистов", будет как с экономикой сегодня..
11:50:32 29-01-2026
dok_СФ (11:10:33 29-01-2026) Можно запустить альтернативный вариант - спросить общественн...
100%. Логика "специалистов" предлагающих разгрузить Павловский тракт с помощью ул. Звёздной, продленной до пр. Космонавтов, говорит о том, что они спецЫалисты в другой области.
15:22:54 29-01-2026
Гость (11:50:32 29-01-2026) 100%. Логика "специалистов" предлагающих разгрузить Павл... Да тоже на пользу пошло бы. Как, например, попасть в район старого мясокоибината или молочного завода от Авиатора и Спутника? Только через перегруженный Павлик. А так бы кто-то уходил бы по новой дороге и через Космонавтов ехал.
12:09:45 29-01-2026
dok_СФ (11:10:33 29-01-2026) Можно запустить альтернативный вариант - спросить общественн... Это точно - тут каждый суслик агроном. Иногда врач, профессиональный военноначальник и тд. Комментом ниже название улицы не может правильно написать, но советы раздает.
11:22:36 29-01-2026
Змейногорский тракт когда разгружать будете? Земли под застройку активно раздаете, а проблему с пробками не решаете.
15:46:06 29-01-2026
Гость (11:22:36 29-01-2026) Змейногорский тракт когда разгружать будете? Земли под застр... Семерку до Южного продлили бы,а остальные пусть балдеют в пробке на своей машЫне
13:48:24 29-01-2026
Вот только в развязку 2 лярда влупили. Что не разгрузился?
Ну извините.