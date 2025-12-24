В США отслеживают полет Санта-Клауса вокруг Земли

У американцев это очень популярная традиция

24 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Дед Мороз, Санта-Клаус / Фото: сгенерировано Midjourney / amic.ru

Сервис Flightradar24 запустил наблюдение за путешествием саней Санты по планете. Теперь каждый желающий может в реальном времени наблюдать за санной упряжкой, запряженной оленями.

Санта начал свой путь с самой северной точки Земли и уже миновал территорию Финляндии и Швеции.

В данный момент он находится на высоте 18,2 км и держит курс на юго-запад. В Соединенных Штатах Америки очень распространена рождественская забава – использовать веб-сайты и радары для мнимого отслеживания перемещений Санта-Клауса. За его ежегодным полетом также ведет наблюдение Североамериканское командование воздушно-космической обороны.