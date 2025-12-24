Юный россиянин решил нестандартно заработать на поход в кинотеатр на фильм "Чебурашка 2"
24 декабря 2025, 20:30, ИА Амител
Житель одного из российских жилых комплексов предложил соседям нестандартный способ решить бытовые вопросы, разместив объявление в домовом чате. Он сообщил, что его девятилетний сын готов выполнять простые поручения в обмен на бонусы "Спасибо" от Сбер, пишет Telegram-канал "Банки, деньги, два офшора".
Ребенок предлагает помощь с повседневными делами, включая вынос мусора, набор воды в канистры, украшение новогодней елки и выгул собак, при условии, что животные не проявляют агрессии. Как уточнил автор сообщения, денежное вознаграждение мальчику не требуется.
Отмечается, что накопленные бонусы школьник планирует потратить на поход в кино на фильм "Чебурашка 2".
20:56:52 24-12-2025
молодец паренек!Но фильмом он будет разочарован...
21:31:03 24-12-2025
Жесть... Папка ребенку пятихатку зажал на кино. Еще и хвалится этим... Органы опеки, проверьте эту семейку.
21:37:52 24-12-2025
Скрытая реклама кина
11:18:00 25-12-2025
И сбера
11:17:41 25-12-2025
Какой-то обман ребенка на ровном месте. Для школьников фильм будет доступен по Пушкинской карте.
12:24:30 25-12-2025
Ну пусть попробует позарабатывать. Поймет, что и родителям никто в карман не насыпает денег. Может, кому-то и надо. Кому-то и бесплатно поможет. Блин.. ну вот как-то мы старым соседям просто помогали. За старушку в её очередь подъезд мыли. Правда у неё дочь была. Приходила часто, но ни разу не мыла. Да и хрен с ней.