Юный россиянин решил нестандартно заработать на поход в кинотеатр на фильм "Чебурашка 2"

Ребенок предлагает помощь с повседневными делами

24 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Кинотеатр / Фото: amic.ru

Житель одного из российских жилых комплексов предложил соседям нестандартный способ решить бытовые вопросы, разместив объявление в домовом чате. Он сообщил, что его девятилетний сын готов выполнять простые поручения в обмен на бонусы "Спасибо" от Сбер, пишет Telegram-канал "Банки, деньги, два офшора".

Ребенок предлагает помощь с повседневными делами, включая вынос мусора, набор воды в канистры, украшение новогодней елки и выгул собак, при условии, что животные не проявляют агрессии. Как уточнил автор сообщения, денежное вознаграждение мальчику не требуется.

Отмечается, что накопленные бонусы школьник планирует потратить на поход в кино на фильм "Чебурашка 2".

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь считает нужным установить в РФ пособие по уходу за ребенком, не учитывая критерии нуждаемости, а также ввести прогрессивные меры поддержки для семей с детьми, включая маткапитал не только на первых двух детей, но и на каждого последующего ребенка.