НОВОСТИОбщество

Юный россиянин решил нестандартно заработать на поход в кинотеатр на фильм "Чебурашка 2"

Ребенок предлагает помощь с повседневными делами

24 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Кинотеатр / Фото: amic.ru
Кинотеатр / Фото: amic.ru

Житель одного из российских жилых комплексов предложил соседям нестандартный способ решить бытовые вопросы, разместив объявление в домовом чате. Он сообщил, что его девятилетний сын готов выполнять простые поручения в обмен на бонусы "Спасибо" от Сбер, пишет Telegram-канал "Банки, деньги, два офшора".

Ребенок предлагает помощь с повседневными делами, включая вынос мусора, набор воды в канистры, украшение новогодней елки и выгул собак, при условии, что животные не проявляют агрессии. Как уточнил автор сообщения, денежное вознаграждение мальчику не требуется.

Отмечается, что накопленные бонусы школьник планирует потратить на поход в кино на фильм "Чебурашка 2".

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь считает нужным установить в РФ пособие по уходу за ребенком, не учитывая критерии нуждаемости, а также ввести прогрессивные меры поддержки для семей с детьми, включая маткапитал не только на первых двух детей, но и на каждого последующего ребенка.

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Маткапитал на первого ребенка вырастет до 737 тысяч рублей

Помимо этого, единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 28 773 рублей
НОВОСТИОбщество

Россия дети Кино Новый год кинотеатры

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

20:56:52 24-12-2025

молодец паренек!Но фильмом он будет разочарован...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:31:03 24-12-2025

Жесть... Папка ребенку пятихатку зажал на кино. Еще и хвалится этим... Органы опеки, проверьте эту семейку.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ужас

21:37:52 24-12-2025

Скрытая реклама кина

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:00 25-12-2025

Ужас (21:37:52 24-12-2025) Скрытая реклама кина...
И сбера

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:41 25-12-2025

Какой-то обман ребенка на ровном месте. Для школьников фильм будет доступен по Пушкинской карте.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:24:30 25-12-2025

Ну пусть попробует позарабатывать. Поймет, что и родителям никто в карман не насыпает денег. Может, кому-то и надо. Кому-то и бесплатно поможет. Блин.. ну вот как-то мы старым соседям просто помогали. За старушку в её очередь подъезд мыли. Правда у неё дочь была. Приходила часто, но ни разу не мыла. Да и хрен с ней.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров