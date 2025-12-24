Финляндия готовится к войне с Россией
Страна активно усиливает авиационный арсенал
24 декабря 2025, 17:23, ИА Амител
Американский аналитический журнал The National Interest опубликовал материал, в котором утверждается, что финские вооруженные силы активизируют подготовку к потенциальным боевым действиям против России.
По данным издания, Финляндия наращивает военный потенциал, "ожидая возможного конфликта со своим соседом". В частности, ВВС Финляндии приняли решение оснастить американские истребители F‑35A ракетами класса "воздух‑воздух" AIM‑120D3.
Эти ракеты предназначены для поражения целей на средней дальности – еще до того, как противник попадет в зону визуального обнаружения.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса вблизи своих западных рубежей. НАТО обосновывает расширение военных инициатив необходимостью "сдерживания агрессии" со стороны Москвы.
При этом президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападать на другие государства, а западные политики искусственно создают образ "мнимой угрозы", чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем своих стран.
17:38:18 24-12-2025
А чем ещё электорат от ценников отвлекать ?
19:03:52 24-12-2025
Для любителей телевизора новость в самый раз!!! 😎😱😰
22:18:53 24-12-2025
Сергей (19:03:52 24-12-2025) Для любителей телевизора новость в самый раз!!! 😎😱😰... а вы откуда знаете контент программ телевизора?? сами не отлипаете, ясно... бугага
19:07:32 24-12-2025
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса вблизи своих западных рубежей.
Фиксировать это хорошо, а дальше что?
22:19:51 24-12-2025
гость (19:07:32 24-12-2025) В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность... ну размещают что следует, в новостях все время об этом вас информируют, но вы предпочитаете сюда залезть и спросить
20:14:47 24-12-2025
Финны вообще тупые.
У них половина экономики была завязана на Россию.
Назло маме отмораживают себе уши.
Главное теперь чтобы после окончания конфликта припомнить кто как себя вел, и дела вести с дружественными странами, а вот такие русофобы пусть ничего от РФ не получают. Ну или с пошлинами получают, которые пойдут на покрытие нанесенного ими ущерба.
10:02:06 25-12-2025
Гость (20:14:47 24-12-2025) Финны вообще тупые. У них половина экономики была завяза...
так и будет, дайте время. а на выпады подсвинков реагировать как-то стремно.
20:22:57 24-12-2025
Так то прикольно. Это что за сказка на НГ?
21:11:26 24-12-2025
А сколько у них населения ... надо оставить после конфликта? И будет Курляндский автономный округ, окруженный колючей проволокой. И качать, качать и качать из этой Курляндии, пока на чисто русском говорить не начнут. Артист финский, видимо, не полностью донес тонкости русской души до сотоварищей.
21:30:49 24-12-2025
Гость (21:11:26 24-12-2025) А сколько у них населения ... надо оставить после конфликта?... сны с температурой 40
22:20:43 24-12-2025
Гость (21:30:49 24-12-2025) сны с температурой 40... здарова, шпион. давно за тобой смотрим
21:41:52 24-12-2025
"финские вооруженные силы активизируют подготовку к потенциальным боевым действиям против России."-------- Линию Маннергейма будут "копать"?
22:21:17 24-12-2025
очень смешно такое читать, конечно. моська эта тявкает
22:56:24 24-12-2025
Гость (22:21:17 24-12-2025) очень смешно такое читать, конечно. моська эта тявкает... Еще один шпротный тигр.
08:42:35 25-12-2025
готовится к войне --- ну не прям к войне, на ядерный удар она же не согласна. Даже если за нее потом отомстят. Ей же уже это не поможет. Тем более толи отомстят толи нет
09:45:33 25-12-2025
финляндия это вообще территория России. Карело финская губерния большая часть которой сейчас Россия
надо остальное доосвободить и все
09:51:51 25-12-2025
Гость (09:45:33 25-12-2025) финляндия это вообще территория России. Карело финская губер... и Аляска.
10:33:46 25-12-2025
Musik (09:51:51 25-12-2025) и Аляска.... Аляску хоть за деньги продали. а эту Ленин просто декретом отпустил
10:49:02 25-12-2025
Гость (10:33:46 25-12-2025) Аляску хоть за деньги продали. а эту Ленин просто декретом о... Ну так после революций как правило некоторые территоррии отпадают. И гражданская война начинается. Причем обеим сторонам кто-то начинает помогать. Это закон истории
12:38:07 25-12-2025
ну размещают что следует, в новостях все время об этом вас информируют, но вы предпочитаете сюда залезть и спросить
Для чего, напугать или объяснить, что всяко победим и никто не погибнет? Хоронить-то народ устал своих детей..
15:40:51 25-12-2025
Фины, вам земля ваша карман жмёт или хотите чтобы мы вам 1939 напомнили?!