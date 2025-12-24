Страна активно усиливает авиационный арсенал

Американский аналитический журнал The National Interest опубликовал материал, в котором утверждается, что финские вооруженные силы активизируют подготовку к потенциальным боевым действиям против России.

По данным издания, Финляндия наращивает военный потенциал, "ожидая возможного конфликта со своим соседом". В частности, ВВС Финляндии приняли решение оснастить американские истребители F‑35A ракетами класса "воздух‑воздух" AIM‑120D3.

Эти ракеты предназначены для поражения целей на средней дальности – еще до того, как противник попадет в зону визуального обнаружения.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса вблизи своих западных рубежей. НАТО обосновывает расширение военных инициатив необходимостью "сдерживания агрессии" со стороны Москвы.

При этом президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападать на другие государства, а западные политики искусственно создают образ "мнимой угрозы", чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем своих стран.

