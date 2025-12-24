НОВОСТИПолитика

Финляндия готовится к войне с Россией

Страна активно усиливает авиационный арсенал

24 декабря 2025, 17:23, ИА Амител

Вооружение / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Вооружение / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Американский аналитический журнал The National Interest опубликовал материал, в котором утверждается, что финские вооруженные силы активизируют подготовку к потенциальным боевым действиям против России.

По данным издания, Финляндия наращивает военный потенциал, "ожидая возможного конфликта со своим соседом". В частности, ВВС Финляндии приняли решение оснастить американские истребители F‑35A ракетами класса "воздух‑воздух" AIM‑120D3.

Эти ракеты предназначены для поражения целей на средней дальности – еще до того, как противник попадет в зону визуального обнаружения.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса вблизи своих западных рубежей. НАТО обосновывает расширение военных инициатив необходимостью "сдерживания агрессии" со стороны Москвы.

При этом президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападать на другие государства, а западные политики искусственно создают образ "мнимой угрозы", чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем своих стран.

Накануне президент Финляндии предупредил о критическом моменте переговоров по Украине.

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

17:38:18 24-12-2025

А чем ещё электорат от ценников отвлекать ?

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

19:03:52 24-12-2025

Для любителей телевизора новость в самый раз!!! 😎😱😰

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:18:53 24-12-2025

Сергей (19:03:52 24-12-2025) Для любителей телевизора новость в самый раз!!! 😎😱😰... а вы откуда знаете контент программ телевизора?? сами не отлипаете, ясно... бугага

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:07:32 24-12-2025

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса вблизи своих западных рубежей.

Фиксировать это хорошо, а дальше что?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:19:51 24-12-2025

гость (19:07:32 24-12-2025) В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность... ну размещают что следует, в новостях все время об этом вас информируют, но вы предпочитаете сюда залезть и спросить

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:14:47 24-12-2025

Финны вообще тупые.
У них половина экономики была завязана на Россию.
Назло маме отмораживают себе уши.
Главное теперь чтобы после окончания конфликта припомнить кто как себя вел, и дела вести с дружественными странами, а вот такие русофобы пусть ничего от РФ не получают. Ну или с пошлинами получают, которые пойдут на покрытие нанесенного ими ущерба.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:06 25-12-2025

Гость (20:14:47 24-12-2025) Финны вообще тупые. У них половина экономики была завяза...
так и будет, дайте время. а на выпады подсвинков реагировать как-то стремно.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

20:22:57 24-12-2025

Так то прикольно. Это что за сказка на НГ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:11:26 24-12-2025

А сколько у них населения ... надо оставить после конфликта? И будет Курляндский автономный округ, окруженный колючей проволокой. И качать, качать и качать из этой Курляндии, пока на чисто русском говорить не начнут. Артист финский, видимо, не полностью донес тонкости русской души до сотоварищей.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:30:49 24-12-2025

Гость (21:11:26 24-12-2025) А сколько у них населения ... надо оставить после конфликта?... сны с температурой 40

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:20:43 24-12-2025

Гость (21:30:49 24-12-2025) сны с температурой 40... здарова, шпион. давно за тобой смотрим

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:41:52 24-12-2025

"финские вооруженные силы активизируют подготовку к потенциальным боевым действиям против России."-------- Линию Маннергейма будут "копать"?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:21:17 24-12-2025

очень смешно такое читать, конечно. моська эта тявкает

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:56:24 24-12-2025

Гость (22:21:17 24-12-2025) очень смешно такое читать, конечно. моська эта тявкает... Еще один шпротный тигр.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:35 25-12-2025

готовится к войне --- ну не прям к войне, на ядерный удар она же не согласна. Даже если за нее потом отомстят. Ей же уже это не поможет. Тем более толи отомстят толи нет

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:33 25-12-2025

финляндия это вообще территория России. Карело финская губерния большая часть которой сейчас Россия
надо остальное доосвободить и все

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:51:51 25-12-2025

Гость (09:45:33 25-12-2025) финляндия это вообще территория России. Карело финская губер... и Аляска.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:46 25-12-2025

Musik (09:51:51 25-12-2025) и Аляска.... Аляску хоть за деньги продали. а эту Ленин просто декретом отпустил

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:02 25-12-2025

Гость (10:33:46 25-12-2025) Аляску хоть за деньги продали. а эту Ленин просто декретом о... Ну так после революций как правило некоторые территоррии отпадают. И гражданская война начинается. Причем обеим сторонам кто-то начинает помогать. Это закон истории

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
вот так.

12:38:07 25-12-2025

ну размещают что следует, в новостях все время об этом вас информируют, но вы предпочитаете сюда залезть и спросить

Для чего, напугать или объяснить, что всяко победим и никто не погибнет? Хоронить-то народ устал своих детей..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:51 25-12-2025

Фины, вам земля ваша карман жмёт или хотите чтобы мы вам 1939 напомнили?!

  0 Нравится
Ответить
