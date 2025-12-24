Названы главные астрономические события 2026 года

Ими станут два затмения

24 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

Космос / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Грядущий год ознаменуется четырьмя затмениями: двумя солнечными и двумя лунными. Однако возможность ими полюбоваться будет зависеть от географического положения наблюдателя в России, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, предоставленную Московским планетарием.

Полное лунное затмение, которое произойдет 3 марта, будет видно жителям Дальнего Востока, Камчатки и Приморского края. В столице же в это время Луна не будет видна, так как она будет находиться за линией горизонта. 12 августа жители северных и северо-западных регионов России смогут наблюдать солнечное затмение.