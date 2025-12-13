Стоимость школьных обедов в Барнауле вырастет в 2026 году
За счет повышения цены качество еды в школах должно увеличиться
13 декабря 2025, 14:35, ИА Амител
В администрации Барнаула состоялось обсуждение возможной корректировки цен на питание в школах в 2026 году. Итогом встречи стало решение о приблизительном увеличении стоимости на 10%. Ожидается, что данная мера положительно скажется на качестве школьных обедов.
Комбинат школьного питания "Глобус" направил в городской комитет по образованию запрос о пересмотре расценок на питание учащихся в предстоящем году. Данное обращение обусловлено двумя основными причинами: во-первых, увеличение финансирования льготных категорий школьников на 10% с 2026 года, а во-вторых, повышение затрат на транспортировку и сырье.
Как отметил директор комбината "Глобус" Сергей Косых, предыдущая корректировка цен на школьное питание проводилась в сентябре 2024 года. Однако с тех пор наблюдается рост цен на продукты питания на 13,5%, а также увеличение расходов на коммунальные услуги и транспортные нужды.
Следовательно, ожидается увеличение стоимости школьного питания в среднем на 10%. Ориентировочно цена завтрака вырастет с 135 до 150 рублей, а обеда – с 165 до 180 рублей. При этом, как подчеркнул глава комитета по образованию Андрей Муль, питание для учеников начальной школы (1-4 классов) останется бесплатным, а для льготных категорий школьников расходы будут покрываться за счет бюджетных средств.
За счет повышения должно и вырасти качество еды в школах--- засчет повышения стоимости проезда автобусы даже не помыли. Откуда тут такая уверенность? Дочь эти холодные помои отказывается есть.
15:45:02 13-12-2025
За счет увеличения цены улучшится качество? То есть сейчас качество не айс но улучшится когда будет дороже...
07:57:01 14-12-2025
а корректировка
00:23:24 15-12-2025
Если в обосновании - повышение стоимости транспортировки и цен на сырьё, то как повышение повлияет на качество??? Грамотеи! Сын в 3 классе. Есть невозможно выши завтраки и обеды. Дома не избалованы. Но неужели нельзя пюре или котлеты нормальные приготовить???
Государственные деньги летят в помои. Очень жаль.
07:21:49 15-12-2025
Кормить детей
За сто рублей
Не каждый изловчится!