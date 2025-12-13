Стоимость школьных обедов в Барнауле вырастет в 2026 году

За счет повышения цены качество еды в школах должно увеличиться

13 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Питание для детей в школах / Фото: amic.ru

В администрации Барнаула состоялось обсуждение возможной корректировки цен на питание в школах в 2026 году. Итогом встречи стало решение о приблизительном увеличении стоимости на 10%. Ожидается, что данная мера положительно скажется на качестве школьных обедов.

Комбинат школьного питания "Глобус" направил в городской комитет по образованию запрос о пересмотре расценок на питание учащихся в предстоящем году. Данное обращение обусловлено двумя основными причинами: во-первых, увеличение финансирования льготных категорий школьников на 10% с 2026 года, а во-вторых, повышение затрат на транспортировку и сырье.

Как отметил директор комбината "Глобус" Сергей Косых, предыдущая корректировка цен на школьное питание проводилась в сентябре 2024 года. Однако с тех пор наблюдается рост цен на продукты питания на 13,5%, а также увеличение расходов на коммунальные услуги и транспортные нужды.

Следовательно, ожидается увеличение стоимости школьного питания в среднем на 10%. Ориентировочно цена завтрака вырастет с 135 до 150 рублей, а обеда – с 165 до 180 рублей. При этом, как подчеркнул глава комитета по образованию Андрей Муль, питание для учеников начальной школы (1-4 классов) останется бесплатным, а для льготных категорий школьников расходы будут покрываться за счет бюджетных средств.