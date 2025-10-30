По ресторанам. На Алтае выбирают лучшие заведения общепита и доставку

Проголосовать можно до 6 ноября

В барнаульском ресторане / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае продолжается голосование в премии "Народный знак качества". В списке из 18 номинаций есть две особенно вкусные – "Фастфуд и доставка" и "Ресторан и кафе". За победу в каждой борются по десять барнаульских заведений, которые жители любят за качественное обслуживание, разнообразие меню, удобные и вкусные решения для перекусов и полноценного питания. И вы тоже можете выбрать – голосуйте на сайте народныйзнаккачества.рф.

За кого можно проголосовать?

В каждой из этих двух номинаций можно выбрать только по одной компании. Победит тот ресторан/кафе/фастфуд/доставка, который наберет наибольшее количество голосов. Вот претенденты на победу:

"Ресторан и кафе":

"Аджикинежаль";

"Бирдок";

"Где раки";

"Изикофе Art";

"Питейный домъ Распутинъ";

"Сытый кит";

Biggies ("Биггерс");

Coffee Monkey ("Кофи Манки");

FreeMan's ("Фриманс");

O`bakery ("ОБейкери").

"Фастфуд и доставка":

"Грильница";

"Крафтер";

"Любовь и суши";

"Машенькины пироги";

"Огонь";

"Суташи-Суши так суши!";

"Фудзи суши";

Chicago pizza ("Чикаго пицца");

Dimmy Yammy ("Димми Ямми");

Diner ("Динер").

По данным на 30 октября 2025 года, в ресторанной номинации лидируют FreeMan's, O`bakery и "Изикофе Art". В "фастфудной" – "Грильница", Chicago pizza и Dimmy Yammy. Но в любой момент расклад сил может измениться. В том числе и благодаря вашему голосу.

Как проголосовать за любимые заведения?

Жители Алтайского края могут выбрать компании, которые они считают лучшими в категориях "Фастфуд и доставка" и "Ресторан и кафе", зайдя на сайт народныйзнаккачества.рф. Для участия в голосовании нужно пройти регистрацию (это необходимо, чтобы исключить возможность появления повторных голосов).

Голосование продолжается до 6 ноября 2025 года. За неделю до завершения этого этапа процентные показатели будут скрыты, дальше голосование продлится "вслепую". Кто победил – сообщим на торжественной церемонии, которая состоится 18 ноября 2025 года в Барнауле.

Генеральный партнер премии "Народный знак качества" – Альфа-Банк.

Альфа-Банк – один из крупнейших универсальных частных банков в России. Развивается в формате неотех-платформы, предлагая клиентам бесшовный цифровой опыт решения финансовых и повседневных задач.



