По ресторанам. На Алтае выбирают лучшие заведения общепита и доставку
Проголосовать можно до 6 ноября
В Алтайском крае продолжается голосование в премии "Народный знак качества". В списке из 18 номинаций есть две особенно вкусные – "Фастфуд и доставка" и "Ресторан и кафе". За победу в каждой борются по десять барнаульских заведений, которые жители любят за качественное обслуживание, разнообразие меню, удобные и вкусные решения для перекусов и полноценного питания. И вы тоже можете выбрать – голосуйте на сайте народныйзнаккачества.рф.
За кого можно проголосовать?
В каждой из этих двух номинаций можно выбрать только по одной компании. Победит тот ресторан/кафе/фастфуд/доставка, который наберет наибольшее количество голосов. Вот претенденты на победу:
"Ресторан и кафе":
- "Аджикинежаль";
- "Бирдок";
- "Где раки";
- "Изикофе Art";
- "Питейный домъ Распутинъ";
- "Сытый кит";
- Biggies ("Биггерс");
- Coffee Monkey ("Кофи Манки");
- FreeMan's ("Фриманс");
- O`bakery ("ОБейкери").
"Фастфуд и доставка":
- "Грильница";
- "Крафтер";
- "Любовь и суши";
- "Машенькины пироги";
- "Огонь";
- "Суташи-Суши так суши!";
- "Фудзи суши";
- Chicago pizza ("Чикаго пицца");
- Dimmy Yammy ("Димми Ямми");
- Diner ("Динер").
По данным на 30 октября 2025 года, в ресторанной номинации лидируют FreeMan's, O`bakery и "Изикофе Art". В "фастфудной" – "Грильница", Chicago pizza и Dimmy Yammy. Но в любой момент расклад сил может измениться. В том числе и благодаря вашему голосу.
Как проголосовать за любимые заведения?
Жители Алтайского края могут выбрать компании, которые они считают лучшими в категориях "Фастфуд и доставка" и "Ресторан и кафе", зайдя на сайт народныйзнаккачества.рф. Для участия в голосовании нужно пройти регистрацию (это необходимо, чтобы исключить возможность появления повторных голосов).
Голосование продолжается до 6 ноября 2025 года. За неделю до завершения этого этапа процентные показатели будут скрыты, дальше голосование продлится "вслепую". Кто победил – сообщим на торжественной церемонии, которая состоится 18 ноября 2025 года в Барнауле.
