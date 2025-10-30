НОВОСТИБизнес

По ресторанам. На Алтае выбирают лучшие заведения общепита и доставку

Проголосовать можно до 6 ноября

30 октября 2025, 12:15, ИА Амител erid: 2W5zFGuXQZv

В барнаульском ресторане / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае продолжается голосование в премии "Народный знак качества". В списке из 18 номинаций есть две особенно вкусные – "Фастфуд и доставка" и "Ресторан и кафе". За победу в каждой борются по десять барнаульских заведений, которые жители любят за качественное обслуживание, разнообразие меню, удобные и вкусные решения для перекусов и полноценного питания. И вы тоже можете выбрать – голосуйте на сайте народныйзнаккачества.рф.

За кого можно проголосовать?

В каждой из этих двух номинаций можно выбрать только по одной компании. Победит тот ресторан/кафе/фастфуд/доставка, который наберет наибольшее количество голосов. Вот претенденты на победу:

"Ресторан и кафе":

  • "Аджикинежаль";
  • "Бирдок";
  • "Где раки";
  • "Изикофе Art";
  • "Питейный домъ Распутинъ";
  • "Сытый кит";
  • Biggies ("Биггерс");
  • Coffee Monkey ("Кофи Манки");
  • FreeMan's ("Фриманс");
  • O`bakery ("ОБейкери").

"Фастфуд и доставка":

  • "Грильница";
  • "Крафтер";
  • "Любовь и суши";
  • "Машенькины пироги";
  • "Огонь";
  • "Суташи-Суши так суши!";
  • "Фудзи суши";
  • Chicago pizza ("Чикаго пицца");
  • Dimmy Yammy ("Димми Ямми");
  • Diner ("Динер").

По данным на 30 октября 2025 года, в ресторанной номинации лидируют FreeMan's, O`bakery и "Изикофе Art". В "фастфудной" – "Грильница", Chicago pizza и Dimmy Yammy. Но в любой момент расклад сил может измениться. В том числе и благодаря вашему голосу.

Как проголосовать за любимые заведения?

Жители Алтайского края могут выбрать компании, которые они считают лучшими в категориях "Фастфуд и доставка" и "Ресторан и кафе", зайдя на сайт народныйзнаккачества.рф. Для участия в голосовании нужно пройти регистрацию (это необходимо, чтобы исключить возможность появления повторных голосов). 

Голосование продолжается до 6 ноября 2025 года. За неделю до завершения этого этапа процентные показатели будут скрыты, дальше голосование продлится "вслепую". Кто победил – сообщим на торжественной церемонии, которая состоится 18 ноября 2025 года в Барнауле.

Генеральный партнер премии "Народный знак качества" – Альфа-Банк.
Альфа-Банк – один из крупнейших универсальных частных банков в России. Развивается в формате неотех-платформы, предлагая клиентам бесшовный цифровой опыт решения финансовых и повседневных задач.

Организаторы проекта – информационный портал amic.ru ("Амик.ру") и радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.ООО "Траст-2"​

