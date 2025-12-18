В Батайске после атаки ВСУ загорелись два дома, пострадали четыре человека

В Ростове-на-Дону также повреждены два корпуса строящейся многоэтажки

18 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В результате ночной атаки на Ростовскую область есть пострадавшие. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, в Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям.

По его словам, удар пришелся на частный сектор, где загорелись два жилых дома. Ранее очевидцы сообщали, что в одном из них проживала семья с ребенком.

Кроме того, в Ростове-на-Дону повреждены два корпуса строящейся многоэтажки. Губернатор уточнил, что разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа.

Обстоятельства инцидента и полный ущерб уточняются.