Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край

В Славянском районе слышны взрывы, в небе видны вспышки, а в одном из городов наблюдается зарево от пожара

17 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на вторник в Славянском районе Краснодарского края произошла массированная атака беспилотников. Системы ПВО были активированы для отражения воздушных целей. Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и работе средств противовоздушной обороны.

По информации Shot, инцидент начался около 00:45 по мск. Очевидцы сообщают о серии взрывов (около десяти), а также о вспышках в небе от работы средств ПВО. В одном из населенных пунктов района видно зарево от возможного пожара.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.