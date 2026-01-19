В Белокурихе мощный пожар охватил 100 квадратных метров надворной постройки

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет

19 января 2026, 22:30, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Вечером 18 января в Белокурихе произошел пожар на Объездной улице – огонь охватил надворную постройку, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По информации спасательного ведомства, к моменту прибытия первых пожарных подразделений пламя полностью распространилось по кровле строения. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекались восемь огнеборцев и две единицы специальной техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Обстоятельства случившегося уточняются.