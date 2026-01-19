В Белокурихе мощный пожар охватил 100 квадратных метров надворной постройки
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет
19 января 2026, 22:30, ИА Амител
Вечером 18 января в Белокурихе произошел пожар на Объездной улице – огонь охватил надворную постройку, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По информации спасательного ведомства, к моменту прибытия первых пожарных подразделений пламя полностью распространилось по кровле строения. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекались восемь огнеборцев и две единицы специальной техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Обстоятельства случившегося уточняются.
