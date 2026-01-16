В декабре россияне оформили ипотеку на 800 миллиардов рублей

Это рекорд в месячном выражении

16 января 2026, 16:05, ИА Амител

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В декабре 2025 года ипотечный рынок показал небывалый всплеск: объем выданных кредитов перешагнул отметку 800 миллиардов рублей. По данным издания "Коммерсант", это абсолютный рекорд для последнего зимнего месяца за весь период наблюдений.

Основными драйверами роста стали сезонный спрос и предчувствие грядущего ужесточения правил выдачи льготной ипотеки в новом году.

Эксперты рынка прогнозируют дальнейшую активность, в основном благодаря банковским программам. Тем не менее ожидается сдержанная динамика, обусловленная высокими процентными ставками по коммерческим ипотечным продуктам и дороговизной жилья.