В декабре россияне оформили ипотеку на 800 миллиардов рублей
Это рекорд в месячном выражении
16 января 2026, 16:05, ИА Амител
Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В декабре 2025 года ипотечный рынок показал небывалый всплеск: объем выданных кредитов перешагнул отметку 800 миллиардов рублей. По данным издания "Коммерсант", это абсолютный рекорд для последнего зимнего месяца за весь период наблюдений.
Основными драйверами роста стали сезонный спрос и предчувствие грядущего ужесточения правил выдачи льготной ипотеки в новом году.
Эксперты рынка прогнозируют дальнейшую активность, в основном благодаря банковским программам. Тем не менее ожидается сдержанная динамика, обусловленная высокими процентными ставками по коммерческим ипотечным продуктам и дороговизной жилья.
Комментарии 0