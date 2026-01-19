В Электростали студент зарезал 18-летнего парня на автобусной остановке

По факту убийства возбуждено уголовное дело

19 января 2026, 21:35, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В подмосковной Электростали произошло жестокое убийство. Как сообщает Shot, 19-летний студент после ссоры зарезал 18-летнего парня на автобусной остановке "Фрязево". Конфликт, по предварительной версии, зародился еще в салоне автобуса, где компания друзей шумела и мешала студенту.

Выйдя на остановку, он достал нож и нанес молодому человеку три удара в шею и тело. С колото-резаными ранениями потерпевшего экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Нападавшего задержали на месте происшествия. По факту убийства возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.