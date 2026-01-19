В Электростали студент зарезал 18-летнего парня на автобусной остановке
По факту убийства возбуждено уголовное дело
19 января 2026, 21:35, ИА Амител
В подмосковной Электростали произошло жестокое убийство. Как сообщает Shot, 19-летний студент после ссоры зарезал 18-летнего парня на автобусной остановке "Фрязево". Конфликт, по предварительной версии, зародился еще в салоне автобуса, где компания друзей шумела и мешала студенту.
Выйдя на остановку, он достал нож и нанес молодому человеку три удара в шею и тело. С колото-резаными ранениями потерпевшего экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Нападавшего задержали на месте происшествия. По факту убийства возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.
08:40:20 20-01-2026
Почему не указываете национальность студента?
09:24:01 20-01-2026
Убийца уроженец Таджикистана, но судя по видео с камер в автобусе - убитый старательно "рыл себе могилу".
09:59:36 20-01-2026
ыть (09:24:01 20-01-2026) Убийца уроженец Таджикистана, но судя по видео с камер в авт...
Взаимозачет. На каждого придурка однажды может найтись придурок с ножом
00:08:13 21-01-2026
Нифига себе! Духа у парня, конечно, не занимать. Один на весь автобус встал на защиту женщины