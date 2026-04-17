Сейчас бесплатные препараты по рецептам врачей положены детям до 6 лет

17 апреля 2026, 12:48, ИА Амител

Таблетки, лекарства / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Следует бесплатно предоставлять лекарства для детей из многодетных семей за счет федерального бюджета, заявил "Ленте.ру" Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия". По его мнению, это улучшит финансовое положение таких семей. Депутат Федот Тумусов поддержал эту инициативу.

В письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко политики сослались на данные Росстата за ноябрь 2025 года. Они показывают, что в России не менее 30% многодетных семей живут за чертой бедности. Депутаты напомнили, что бесплатная выдача лекарств по рецептам является одной из мер поддержки, но сейчас эта помощь доступна только детям до 6 лет.

«Анализы фармацевтического рынка демонстрируют, что родители детей младшего школьного возраста каждый год тратят от 8 до 10 тысяч рублей на медикаменты. Эти средства направляются на профилактику ОРВИ, повышение иммунитета и лекарства от аллергии, которые наиболее востребованы», — говорится в письме.

Депутаты предложили создать федеральную программу поддержки для многодетных семей со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. Помощь должна быть безвозмездной и включать лекарства для детей до 18 лет. Перечень препаратов должен быть определен Минздравом РФ, как указано в письме депутатов.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям хотят выдавать кредит на медицину под 3% годовых.