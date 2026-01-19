В Горно-Алтайске при настройке онлайн-рекламы предпринимательница потеряла 70 тысяч рублей

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится расследование

В Горно-Алтайске 49-летняя предпринимательница стала жертвой дистанционных мошенников, пытаясь продвинуть бизнес-аккаунт в интернете. Женщина потеряла почти 70 тысяч рублей, сообщили в МВД Республики Алтай.

По данным полиции, горожанка, владеющая массажным кабинетом, разместила в Сети объявление о поиске специалистов по настройке рекламы. После этого с ней связался неизвестный мужчина, который рассказал о возможностях рекламных площадок, принципах продвижения и монетизации, а затем направил ссылку для связи с якобы маркетологом.

Лжеспециалист помог оформить заявку на сотрудничество с рекламными сервисами и сообщил, что для создания личного кабинета необходимо внести денежные средства. Женщина согласилась и перевела деньги на указанные счета. После этого мошенники начали требовать дополнительные переводы.

Когда предпринимательница заподозрила обман и попросила связаться с ней по телефону, неизвестные перестали выходить на связь. Осознав, что стала жертвой аферы, женщина обратилась в полицию.