В Госдуме предложили снизить налоги для предпринимательниц с маленькими детьми

"Справедливая Россия" предлагает дать регионам право устанавливать пониженные ставки по УСН и налогу на профдоход

01 апреля 2026, 13:36, ИА Амител

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесли законопроект, который позволит регионам устанавливать пониженные налоговые ставки для женщин-предпринимателей, имеющих детей дошкольного возраста, сообщает РИА Новости.

Инициатива распространяется на упрощенную систему налогообложения (УСН) и специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятость).

Регионы смогут снижать ставки: при объекте "доходы" — с 6 до 1%, при объекте "доходы минус расходы" — с 15 до 5%. Для самозанятых женщин с детьми до семи лет ставка может быть уменьшена до 1%.

Льготы предлагается предоставить женщинам — индивидуальным предпринимателям, а также женщинам — учредителям юрлиц, чья доля в уставном капитале составляет не менее 50%. Условие — наличие ребенка в возрасте до семи лет.

Как рассказал лидер фракции Сергей Миронов, сегодня женщины учреждают или возглавляют около 30% предприятий малого и среднего бизнеса. В социальной сфере этот показатель достигает 90%, в сфере услуг — 58%.

«Для повышения конкурентоспособности женщин-предпринимателей и создания условий для совмещения работы с воспитанием детей наша партия предлагает предоставить для них специальные налоговые льготы», — добавил Миронов.

По мнению авторов, принятие закона улучшит материальное положение женщин, упростит ведение бизнеса и создаст долгосрочные стимулы для рождения и воспитания детей.