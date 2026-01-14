В Госдуме предложили ставку семейной ипотеки привязать к числу детей

По мере снижения ключевой ставки проценты по семейной ипотеке также будут уменьшаться

14 января 2026, 09:00, ИА Амител

Семья, переезд / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Ставка по семейной ипотеке в России в перспективе может стать дифференцированной и зависеть от количества детей в семье. Об этом сообщил глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, при таком подходе для семей с одним ребенком ставка может вырасти до 10% годовых. В случае рождения второго ребенка она может составить 6%, а для семей с тремя детьми – снизиться до 4% годовых. Таким образом, условия семейной ипотеки предлагается напрямую увязать с числом детей.

Аксаков также подчеркнул, что указанные значения не предполагаются постоянными. По мере снижения ключевой ставки проценты по семейной ипотеке также будут уменьшаться.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года в России вступят в силу новые правила получения льготной семейной ипотеки. Главные изменения: теперь семье будет доступен только один льготный кредит, а супруги обязаны выступать по нему созаемщиками.