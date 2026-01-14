В Госдуме предложили ставку семейной ипотеки привязать к числу детей
По мере снижения ключевой ставки проценты по семейной ипотеке также будут уменьшаться
14 января 2026, 09:00, ИА Амител
Ставка по семейной ипотеке в России в перспективе может стать дифференцированной и зависеть от количества детей в семье. Об этом сообщил глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, при таком подходе для семей с одним ребенком ставка может вырасти до 10% годовых. В случае рождения второго ребенка она может составить 6%, а для семей с тремя детьми – снизиться до 4% годовых. Таким образом, условия семейной ипотеки предлагается напрямую увязать с числом детей.
Аксаков также подчеркнул, что указанные значения не предполагаются постоянными. По мере снижения ключевой ставки проценты по семейной ипотеке также будут уменьшаться.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года в России вступят в силу новые правила получения льготной семейной ипотеки. Главные изменения: теперь семье будет доступен только один льготный кредит, а супруги обязаны выступать по нему созаемщиками.
госдура ни как не может выйти из НГ запоя.хотя они и так не осознают причинно следственные связи. по их мнению нужно нарожать кучу детей в нищете а потом взять ипотеку, а не на оборот, блин умники.
09:35:48 14-01-2026
У меня ребенку 8 лет и... Нам никакой семейной ипотеки не положено
09:42:35 14-01-2026
Очень удобно) Вы сначала родите (видимо, в землянке) троих, а потом вы вам снизим ставку. Может быть. А скорее всего, когда вы родите, вам скажут - так государство вас рожать не просило, фиг вам, а не квартира в ипотеку по сниженной ставке.
09:54:24 14-01-2026
Ну при таком раскладе люди просто не решатся рожать. Из-за раздутых этой программой цен на недвижку купить хату по текущей рыночной ставке нереально, так теперь и по льготной тоже облом. 10% на двушку за 7 млн это платежка 50 тыс в месяц.
10:06:21 14-01-2026
Гость (09:54:24 14-01-2026) двушку за 7 млн Это где такие находятся? Соседская трешка в центре, ушла за 6,3 млн. Да, вторичка. Но трешка и дешевле.
10:12:17 14-01-2026
Гость (10:06:21 14-01-2026) Это где такие находятся? Соседская трешка в центре, ушла за ... Так конкретно в Барнауле вторичку в семейную ипотеку взять нельзя. Так что толку с того, что эти квартиры есть, абсолютно никакого.
10:24:36 14-01-2026
Гость (10:06:21 14-01-2026) Это где такие находятся? Соседская трешка в центре, ушла за ... Ну ок, допустим так. Вторичка за 6.3 млн, при первоначальном взносе 2.5 млн ипотека по рыночной ставке от 16.2% (а скорее всего будет выше) это 52 тыс. платеж на 30 лет. Что изменилось?
13:05:43 14-01-2026
Гость (10:06:21 14-01-2026) Это где такие находятся? Соседская трешка в центре, ушла за ...
Это в горбачевско-брежневском фонде. Начиная с медведевского фонда - трешка в центре от 8 лямов
10:16:06 14-01-2026
Ниче сами не могут придумать. В германии подобная система действует, поэтому там рожают по 3-4 ребенка и строят свой дом. И это выгодно. Все родственники уже отстроились и расплодились
11:47:46 14-01-2026
Гость (10:16:06 14-01-2026) Ниче сами не могут придумать. В германии подобная система де... Ага, врать не мешки ворочать. Такая система да, есть. А вот с детьми у немчуры проблема. Все забито мигрантами. Еще хуже во франции. Хотя если ваши родственники турки, то поверю . что размножились.
12:12:34 14-01-2026
Гость (10:16:06 14-01-2026) Ниче сами не могут придумать. В германии подобная система де... У нас эта система не сработает. Потому что в Германии никто не меняет ту же пенсионную систему раз в пять лет, законы постоянные. А у нас верят государству уже, похоже, только альтернативно одаренные. Сегодня они дадут скидку по ипотеке, завтра скажут - упс, извините, но закон поменялся.
20:11:55 14-01-2026
Гость (12:12:34 14-01-2026) У нас эта система не сработает. Потому что в Германии никто ... увы, неверное представление у вас какое-то