В Госдуме пригрозили жестко навести порядок с "буратинами и бременскими музыкантами"

Депутаты предложили разрешить Минкульту вмешиваться в творческий процесс

15 января 2026, 13:15, ИА Амител

Чиновник режет киноленту / Кино / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Государственной Думе 14 января на заседании комитета по культуре обсудили состояние российского кинематографа и пообещали жестко разобраться с тем, как распределяются государственные средства на производство фильмов. Поводом для совещания стал законопроект, который закрепляет за Министерством культуры право определять приоритетные темы для картин, претендующих на финансовую поддержку, пишет "Коммерсантъ".

В ходе обсуждения актер и депутат от партии "Новые люди" Дмитрий Певцов заявил, что "хорошим и глубоким" проектам сегодня "очень и очень трудно" получить финансирование. При этом коммерческий успех имеют фильмы вроде "Чебурашек", которые, по его оценке, "никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют". Певцов подчеркнул, что в подобных случаях "люди взяли франшизу и заработали бабла".

С критикой текущей ситуации выступила и актриса, депутат от партии "Справедливая Россия" Елена Драпеко. Она предложила расширить полномочия Министерства культуры и разрешить ведомству вмешиваться в творческий процесс, отменив норму закона о культуре, которая сейчас прямо запрещает такое влияние.

В комитете подчеркнули, что обсуждение будет продолжено, а вопросы финансирования и содержания отечественного кино планируется рассматривать в дальнейшем уже в более жестком и предметном формате.

