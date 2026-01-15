В Госдуме пригрозили жестко навести порядок с "буратинами и бременскими музыкантами"
Депутаты предложили разрешить Минкульту вмешиваться в творческий процесс
15 января 2026, 13:15, ИА Амител
В Государственной Думе 14 января на заседании комитета по культуре обсудили состояние российского кинематографа и пообещали жестко разобраться с тем, как распределяются государственные средства на производство фильмов. Поводом для совещания стал законопроект, который закрепляет за Министерством культуры право определять приоритетные темы для картин, претендующих на финансовую поддержку, пишет "Коммерсантъ".
В ходе обсуждения актер и депутат от партии "Новые люди" Дмитрий Певцов заявил, что "хорошим и глубоким" проектам сегодня "очень и очень трудно" получить финансирование. При этом коммерческий успех имеют фильмы вроде "Чебурашек", которые, по его оценке, "никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют". Певцов подчеркнул, что в подобных случаях "люди взяли франшизу и заработали бабла".
С критикой текущей ситуации выступила и актриса, депутат от партии "Справедливая Россия" Елена Драпеко. Она предложила расширить полномочия Министерства культуры и разрешить ведомству вмешиваться в творческий процесс, отменив норму закона о культуре, которая сейчас прямо запрещает такое влияние.
В комитете подчеркнули, что обсуждение будет продолжено, а вопросы финансирования и содержания отечественного кино планируется рассматривать в дальнейшем уже в более жестком и предметном формате.
Ранее блогер Евгений Баженов (BadComedian) назвал причины рекордных сборов "Чебурашки 2". По его мнению, на это повлияли несколько факторов, в числе которых грамотная ценовая политика кинотеатров.
13:32:23 15-01-2026
Редко соглашаюсь с депутатами, но тут солидарен. Всё это пережёвывание советской классики пусть снимают за свои собственные деньги, мы не настолько богаты чтобы тратить госсредства на подобные поделки.
13:54:56 15-01-2026
Гость (13:32:23 15-01-2026) Редко соглашаюсь с депутатами, но тут солидарен. Всё это пер... Ну конечно, когда денежки отдадут на "хорошие и глубокие" проекты, то вот тут-то мы и заживем. Особенно в свете законов, вступающих в силу с марта)
14:01:47 15-01-2026
Гость (13:32:23 15-01-2026) Редко соглашаюсь с депутатами, но тут солидарен. Всё это пер... А что он подразумевает под "хорошим и глубоким" кино? Я вот не понимаю. И думаю что это такие фильмы которые можно будет посещать только в добровольно-принудительном порядке. Но тогда и сборы будут не миллиарды а на несколько порядков скромнее)
16:56:24 15-01-2026
Гость (14:01:47 15-01-2026) А что он подразумевает под "хорошим и глубоким" кино? Я вот ... Полагаю что "комитет по культуре" - это все же про культуру и ее качество, а не про сборы и доходы. Чернуха и порнуха по сборам и рейтингу дадут фору всем - и что, займемся их гос финансированием?
17:27:12 15-01-2026
Гость!
Это обыкновенная зависть к советскому наследию и желание хоть как-то разрушить у народа память о нем!
13:50:06 15-01-2026
Там, где бюджетные деньги, государство имеет полное право вмешиваться в процесс (можете называть цензурой или как хотите). Хотите "свободы", не лезьте в гос карман
14:03:07 15-01-2026
Гость (13:50:06 15-01-2026) Там, где бюджетные деньги, государство имеет полное право вм... А государство это кто? Вообще это ты, я и ещё 140 миллионов человек а не Певцов и комитет который будет решать что мне можно смотреть а что - нет
15:33:06 15-01-2026
этого ушастенького всегда недолюбливала, но сейчас пересмотрела свое отношение к нему. я не о Чебурашке, если что.
16:18:08 15-01-2026
Давно пора разобраться, что за фильмы, а вернее пародии ставят у нас в России! Хорошо, что наконец поставили этот вопрос хотя бы на обсуждение.
Посмотрите, как оболгали наших богатырей в сказках "Последний богатырь". И ведь все праздничные дни его крутили на ТВ.
А что происходит с нашими прекрасными фильмами! Зачем их переснимать и делать из них пародию?!!!
Или посмотрите на наши детективы. Такое впечатление, что идёт соревнование, кто кровавее и изощреннее кого-то убьёт. И всё это смакуется на экране. А потом удивляемся, почему у нас растёт преступность.
Или сериал "Кровь на асфальте" - зачем?!? И потом удивляемся, почему у нас такие безжалостные подростки!!!
Где положительные образы, примеры патриотизма, уважения к старшим, к женщинам?!
Нет, показывают, как бьют женщин, а женщины с наслаждением таскают за волосы друг друга.
Или посмотрите бесконечные ток-шоу на ТВ, где мало того, что постоянно мусолят какие-то склоки, орут, ругаются; так ещё и ведущие подают пример неуважительного обращения с окружающими. Я была просто шокирована, как вёл себя господин Гордон на 1 канале с 80-летним стариком. Мало того, что грубо и неуважительно обращался с ним, так ещё казалось, что он сейчас изобьëт его, хотя провинность этого старика была абсолютно незначительная и даже не очевидна.
Нужно полностью пересмотреть политику государства в отношении ТВ, кино и вообще СМИ. Их вседозволенность и неподконтрольность привели и ведут дальше к морально-нравственной деградации населения России.
Это не значит, что надо "закрутить гайки", всем надеть платочки и молиться с утра до ночи. Нет, речь не об этом. А о той изначальной нравственности, которая заложена в человека действительно свыше, если хотите, Богом для продолжения жизни на Земле во всей её красоте и морали, которая позволяет людям мирно и спокойно сосуществовать друг с другом, радоваться, жить, любить.
Так этому надо учить людей, воспитывать их на правильных примерах, чему и должны учить хорошие фильмы, сериалы, программы на ТВ и вообще СМИ. Они должны быть познавательными, интересными, но не за счет дешевых трюков, а за счет умного и высоко профессонального подхода!
Будем надеяться, что именно такое кино, ТВ и все СМИ у нас наконец снова появятся!!!
16:36:09 15-01-2026
Господин Певцов тоже не в шедеврах снимался. Не ему указывать, что снимать и смотреть.
19:44:25 15-01-2026
гость (16:36:09 15-01-2026) Господин Певцов тоже не в шедеврах снимался. Не ему указыват...
Быдлу нравится. Бригада, Брат, для них шедевры. Певцов отстой. Причем у него проблемка есть, о которой возможно когда-то все узнают.
21:21:33 15-01-2026
гость (16:36:09 15-01-2026) Господин Певцов тоже не в шедеврах снимался. Не ему указыват...
У Певцова давно уже крышечка съехала на православие и традиционных ценностях. Так что будет вам радио Радонеж, но уже в кино
21:24:25 15-01-2026
Больше похоже на то, что у депутатов просто зачесалось, глядя на миллиардные сборы, что столько бабла мимо них проходит.
Вот только то кино, что у нас по заказу государства снимается, настолько унылое ховно, что на него даже при отсутствии других вариантов никто не ходит.
08:20:51 16-01-2026
гость (16:36:09 15-01-2026) Господин Певцов тоже не в шедеврах снимался. Не ему указыват... Певцов - это бездарь! Как и Боярский. Боярский вообще отвратителен!
09:03:15 16-01-2026
Гость (08:20:51 16-01-2026) Певцов - это бездарь! Как и Боярский. Боярский вообще отврат... Вот боярского только не трогай. Сейчас таких актеров нет.
20:54:31 15-01-2026
Ребята давайте скажем по станиславски НЕВЕРЮ - все эти крайние фильмы ничтожны просто наших детей жаль