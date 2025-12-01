В конце декабря россияне будут работать всего два дня

Рабочими днями будут только 29-е и 30-е число

01 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

По заявлению Светланы Бессараб, члена думского комитета по вопросам труда, социальной политики и ветеранских дел, заключительная декада декабря охарактеризуется минимальным числом рабочих дней: жители России будут заняты на рабочих местах лишь 29-го и 30-го числа.

«Финальная неделя декабря выдастся крайне непродолжительной в плане работы. Нам предстоит трудиться всего два дня: в понедельник и вторник», – уточнила Бессараб.

Ранее сообщалось, что новогодние каникулы в 2026-м будут длиннее предыдущих. Отдыхать жители страны будут 12 дней, с 31 декабря по 11 января.