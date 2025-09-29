В Кузбассе ранее судимый мужчина получил 13 лет за изнасилование девочки в Новый год
Он пригрозил ребенку убийством, если кому-то расскажет о случившемся
29 сентября 2025, 11:16, ИА Амител
В Кемеровской области ранее судимого жителя признали виновным в совершении насильственного преступления в отношении десятилетней падчерицы, сообщает региональный СК.
«2 января 2025 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении десятилетней дочери своей сожительницы преступление против половой неприкосновенности, высказав в ее адрес угрозу убийством, которую малолетняя восприняла как реальную», – рассказали в ведомстве.
О преступлении узнала бдительная соседка. Она увидела на лице девочки кровоподтеки, спросила о случившемся и позвонила на горячую линию СК.
Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
11:22:02 29-09-2025
13? А что не 3 условно? У судей, наверное нет дочерей!
12:09:18 29-09-2025
Почему этим зверям в обличье человека не дают пожизненно? Выйдет через 13 лет и снова чья-то сломанная жизнь.
12:13:41 29-09-2025
Урок по матёрей на зоне обеспечивают этой гуманностью рабами для уборки и утех. Днк и прочее для доказательств уже давно есть, можно было бы давно таких в расход.
14:00:49 29-09-2025
они и женятся чтоб падчериц насиловать. или пасынков избивать. Недоматери- вы зачем чужого мужика тащите к детям своим?? ну пейте бром или там что-то, если невтерапеж либидо выросло выше интересов ребенка!!! твари конченые