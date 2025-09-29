В Кузбассе ранее судимый мужчина получил 13 лет за изнасилование девочки в Новый год

Он пригрозил ребенку убийством, если кому-то расскажет о случившемся

29 сентября 2025, 11:16, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Кемеровской области ранее судимого жителя признали виновным в совершении насильственного преступления в отношении десятилетней падчерицы, сообщает региональный СК.

«2 января 2025 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении десятилетней дочери своей сожительницы преступление против половой неприкосновенности, высказав в ее адрес угрозу убийством, которую малолетняя восприняла как реальную», – рассказали в ведомстве.

О преступлении узнала бдительная соседка. Она увидела на лице девочки кровоподтеки, спросила о случившемся и позвонила на горячую линию СК.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Алтайском крае мужчина пытался изнасиловать девочку и получил пулю в ногу во время задержания.