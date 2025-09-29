НОВОСТИПроисшествия

В Кузбассе ранее судимый мужчина получил 13 лет за изнасилование девочки в Новый год

Он пригрозил ребенку убийством, если кому-то расскажет о случившемся

29 сентября 2025, 11:16, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Кемеровской области ранее судимого жителя признали виновным в совершении насильственного преступления в отношении десятилетней падчерицы, сообщает региональный СК.

«2 января 2025 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении десятилетней дочери своей сожительницы преступление против половой неприкосновенности, высказав в ее адрес угрозу убийством, которую малолетняя восприняла как реальную», – рассказали в ведомстве.

О преступлении узнала бдительная соседка. Она увидела на лице девочки кровоподтеки, спросила о случившемся и позвонила на горячую линию СК.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Алтайском крае мужчина пытался изнасиловать девочку и получил пулю в ногу во время задержания.

дети Кемеровская область

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:22:02 29-09-2025

13? А что не 3 условно? У судей, наверное нет дочерей!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:18 29-09-2025

Почему этим зверям в обличье человека не дают пожизненно? Выйдет через 13 лет и снова чья-то сломанная жизнь.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:41 29-09-2025

Урок по матёрей на зоне обеспечивают этой гуманностью рабами для уборки и утех. Днк и прочее для доказательств уже давно есть, можно было бы давно таких в расход.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:49 29-09-2025

они и женятся чтоб падчериц насиловать. или пасынков избивать. Недоматери- вы зачем чужого мужика тащите к детям своим?? ну пейте бром или там что-то, если невтерапеж либидо выросло выше интересов ребенка!!! твари конченые

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров