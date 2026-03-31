В Москве подросток поджег заправку и загорелся сам

По данным МВД, он сделал это по указанию неизвестного, который угрожал его родственникам

31 марта 2026, 21:34, ИА Амител

В Москве полиция задержала подростка, который поджег автозаправочную станцию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк прикрепила ролик, на котором видно, как молодой человек поджигает АЗС, после чего огонь "набрасывается" на него.

«Предварительно установлено, что несовершеннолетний облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся. Возгорание было ликвидировано. В результате инцидента посторонние не пострадали, подросток получил незначительные ожоги», — рассказала представитель МВД.

Спустя четыре часа полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. По данным МВД, подросток совершил поджог под влиянием неизвестного, который связался с ним в мессенджере и угрожал расправой членам его семьи.