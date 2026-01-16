В Москве школьницу выманили из квартиры и украли 13,5 млн рублей из сейфа родителей

Задержаны двое исполнителей

16 января 2026, 20:00, ИА Амител

В Москве мошенники, представившись сотрудниками госорганов, обманом выманили 16-летнюю школьницу из квартиры, после чего вскрыли сейф и похитили более 13,5 млн рублей, принадлежавших ее отцу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Аферисты позвонили девушке и, ссылаясь на угрозу уголовного преследования для ее родителей, сначала заставили передать курьеру 500 тыс. рублей. Затем, убедив ее, что нужно "избавиться от улик", они велели ей покинуть квартиру и оставить дверь открытой. Выполнив это требование, школьница позволила злоумышленнику беспрепятственно войти в помещение, где он с помощью болгарки вскрыл металлический сейф и похитил крупную сумму.

Вечером, когда девушка рассказала обо всем родителям, они обратились в полицию. В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое подозреваемых: 21-летний житель Одинцово, непосредственно похитивший деньги, и 22-летний москвич, получивший первоначальные 500 тыс. рублей. Похищенные средства они уже успели передать своим кураторам. Возбуждены уголовные дела о краже и мошенничестве.