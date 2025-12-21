Мошенники под видом замены домофона похитили у жительницы Москвы 42,5 млн рублей

На протяжении двух недель аферисты полностью контролировали действия женщины

21 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жительница Москвы стала жертвой многоходовой аферы, начавшейся с безобидного на вид сообщения о замене ключей от домофона. Как сообщили в прокуратуре Москвы, злоумышленники представились председателем ТСЖ и через мессенджер убедили женщину "подтвердить заявку", переслав код из SMS. Этот шаг стал отправной точкой для дальнейшего обмана.

После передачи кода мошенники заявили о якобы взломанном личном кабинете на "Госуслугах" и оставили номер "службы безопасности". Далее в дело вступили лжебанкиры и лжеполицейские: они оперативно связались с пенсионеркой и ее мужем, запугали уголовной ответственностью и убедили, что единственный способ "спасти деньги" – это снять все накопления и передать их "правоохранителям".

На протяжении двух недель аферисты полностью контролировали действия супругов. Пара снимала средства со счетов, отправляла мошенникам видео с наличными, передавала деньги курьерам с кодовыми словами, а затем продала автомобиль и заняла средства у знакомых. Небольшие суммы дополнительно переводились на разные счета, чтобы "замести следы". Общий ущерб превысил 42,5 млн рублей.

Бутырская межрайонная прокуратура проводит проверку и разыскивает причастных к преступлению, напоминая, что ни ТСЖ, ни банки, ни правоохранительные органы не запрашивают коды подтверждения и не требуют передавать наличные через курьеров.

