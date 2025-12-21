Мошенники под видом замены домофона похитили у жительницы Москвы 42,5 млн рублей
На протяжении двух недель аферисты полностью контролировали действия женщины
21 декабря 2025, 20:30, ИА Амител
Жительница Москвы стала жертвой многоходовой аферы, начавшейся с безобидного на вид сообщения о замене ключей от домофона. Как сообщили в прокуратуре Москвы, злоумышленники представились председателем ТСЖ и через мессенджер убедили женщину "подтвердить заявку", переслав код из SMS. Этот шаг стал отправной точкой для дальнейшего обмана.
После передачи кода мошенники заявили о якобы взломанном личном кабинете на "Госуслугах" и оставили номер "службы безопасности". Далее в дело вступили лжебанкиры и лжеполицейские: они оперативно связались с пенсионеркой и ее мужем, запугали уголовной ответственностью и убедили, что единственный способ "спасти деньги" – это снять все накопления и передать их "правоохранителям".
На протяжении двух недель аферисты полностью контролировали действия супругов. Пара снимала средства со счетов, отправляла мошенникам видео с наличными, передавала деньги курьерам с кодовыми словами, а затем продала автомобиль и заняла средства у знакомых. Небольшие суммы дополнительно переводились на разные счета, чтобы "замести следы". Общий ущерб превысил 42,5 млн рублей.
Бутырская межрайонная прокуратура проводит проверку и разыскивает причастных к преступлению, напоминая, что ни ТСЖ, ни банки, ни правоохранительные органы не запрашивают коды подтверждения и не требуют передавать наличные через курьеров.
20:36:39 21-12-2025
Долина опять мутит?
20:44:34 21-12-2025
А через какой мессенджер? Уточните, пожалуйста.
00:14:22 22-12-2025
Гость (20:44:34 21-12-2025) А через какой мессенджер? Уточните, пожалуйста....
Мне звонили через Макс с такой же историей на прошлой неделе, при звонке номер не отобразился. Предупредите пожилых родственников и знакомых
08:44:57 22-12-2025
Гость (20:44:34 21-12-2025) А через какой мессенджер? Уточните, пожалуйста.... какая разница?
они и на стационарные телефоны звонят отлично
21:04:06 21-12-2025
Дырки в системе - банки, курьеры, не наказание..
23:09:40 21-12-2025
Вот оно, "удобство" от навязываемых "Госуслуг": стОит обзавестись "личным кабинетом", а злоумышленнику взломать его (не важно с чьей помощью), как плакали денежки, отправленные от имени "хозяина" в чужой карман!
08:44:06 22-12-2025
Гость (23:09:40 21-12-2025) Вот оно, "удобство" от навязываемых "Госуслуг": стОит обзаве... ну получили они доступ к личному кабинету, и ?
через личный кабинет деньги перевли?
нет
сами сняли и передали
кто им виноват?
машину продали
сами.
09:26:42 22-12-2025
Гость (23:09:40 21-12-2025) Вот оно, "удобство" от навязываемых "Госуслуг": стОит обзаве...
Вы мошенник или не знаете как работают госуслуги? Идиоты и внушаемые пенсионеры теряют деньги не через госуслуги, а потому что сами их отдают мошенникам, наслушавшись угроз от якобы ФСБ. Если у вас есть самозапрет на кредиты и галочка на оформление права собственности только при личном присутствии, то доступ к госуслугам постороннему человеку ничего не даст.
10:36:49 22-12-2025
42 ляма... Откуда столько денег у людей. Да, зависить