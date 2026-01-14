В новокузнецком роддоме нашли свидетельства еще двух детских смертей из-за врачей
К делу о гибели девяти новорожденных добавились судебные решения о смерти младенцев в 2021 году
14 января 2026, 20:20, ИА Амител
Журналисты Shot обнаружили судебные решения, свидетельствующие о гибели еще двух младенцев в 2021 году по вине врачей новокузнецкой больницы № 1. Таким образом, общее число детских смертей, в которых подозревают медиков этого учреждения, достигло как минимум одиннадцати, включая девять жертв инфекции в январе 2026 года.
Согласно материалам суда, одна из пациенток, находившаяся на 40-й неделе беременности, не была своевременно госпитализирована, несмотря на показания. Когда ее в критическом состоянии доставили в роддом, ребенок был уже мертв. Экспертиза подтвердила, что при своевременной помощи трагедии можно было избежать. С больницы взыскали 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
В том же году другая роженица на позднем сроке беременности самостоятельно обратилась в больницу с острой болью. Принятые роды закончились рождением мертвого ребенка. Суд установил, что смерть наступила из-за некачественной медицинской помощи, и обязал учреждение выплатить матери 1 миллион рублей компенсации.
Напомним, по делу о массовой гибели новорожденных в январе 2026 года уже задержаны главный врач больницы Виталий Херасков и заведующий отделением реанимации Алексей Эмих. Им грозит до семи лет лишения свободы.
21:15:18 14-01-2026
Нет, ну если во время операции по кесаревк сечению "задеть" скальпелем по головке ещё не рожденного младенца? Они в городе поучились, потом туда, где родились. Кстати, всех касается, в том числе и азиатов.
22:00:05 14-01-2026
Больничка выплатила полтора ляма... Откуда взяты эти средства?
08:20:39 15-01-2026
Гость (22:00:05 14-01-2026) Больничка выплатила полтора ляма... Откуда взяты эти средств... Из премий
08:49:54 15-01-2026
Гость (22:00:05 14-01-2026) Больничка выплатила полтора ляма... Откуда взяты эти средств... а где написано, что выплатила? написано: обязали выплатить. не факт