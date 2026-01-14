В новокузнецком роддоме нашли свидетельства еще двух детских смертей из-за врачей

К делу о гибели девяти новорожденных добавились судебные решения о смерти младенцев в 2021 году

14 января 2026, 20:20, ИА Амител

Новорожденный и мать / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Журналисты Shot обнаружили судебные решения, свидетельствующие о гибели еще двух младенцев в 2021 году по вине врачей новокузнецкой больницы № 1. Таким образом, общее число детских смертей, в которых подозревают медиков этого учреждения, достигло как минимум одиннадцати, включая девять жертв инфекции в январе 2026 года.

Согласно материалам суда, одна из пациенток, находившаяся на 40-й неделе беременности, не была своевременно госпитализирована, несмотря на показания. Когда ее в критическом состоянии доставили в роддом, ребенок был уже мертв. Экспертиза подтвердила, что при своевременной помощи трагедии можно было избежать. С больницы взыскали 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

В том же году другая роженица на позднем сроке беременности самостоятельно обратилась в больницу с острой болью. Принятые роды закончились рождением мертвого ребенка. Суд установил, что смерть наступила из-за некачественной медицинской помощи, и обязал учреждение выплатить матери 1 миллион рублей компенсации.

Напомним, по делу о массовой гибели новорожденных в январе 2026 года уже задержаны главный врач больницы Виталий Херасков и заведующий отделением реанимации Алексей Эмих. Им грозит до семи лет лишения свободы.