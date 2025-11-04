В Новосибирске планируют ограничить продажу энергетиков в общественных местах с 2026 года

Запрет будет действовать и во время публичных мероприятий

ИА Амител

Молодой человек пьет энергетик / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Новосибирске планируют ввести ограничения на продажу безалкогольных энергетических напитков в местах массового скопления людей. Соответствующий проект постановления опубликован на портале "Электронная демократия".

Согласно документу, запрет будет действовать во время публичных мероприятий, проводимых в рамках федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", а также на спортивных событиях – за час до начала, во время их проведения и в течение часа после окончания.

Ограничение предлагается установить до осени 2032 года. Радиус действия запрета составит 100 метров в городских округах от границ массового скопления и 50 метров – в муниципальных районах и округах.

Если постановление будет одобрено, оно вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев поддержал идею полного запрета продажи энергетических напитков на территории России. Свою позицию он объяснил серьезными рисками для здоровья граждан.