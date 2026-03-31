Платформа призвана заменить разрозненные каналы связи (почту, формы на сайтах, личные кабинеты) единым удобным инструментом

31 марта 2026, 18:15, ИА Амител

Письма, уведомления / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России может появиться единая государственная платформа для официальной переписки между государственными органами, бизнесом и гражданами. За использование этой платформы с компаний будут взиматься платежи, сообщают "Ведомости".

Инициатива предложена в законопроекте о реформе отрасли связи, разработанном Минцифры. Документ предусматривает создание цифровых почтовых ящиков, доступных через портал "Госуслуги". Оператором новой системы, вероятно, станет федеральная организация, назначенная правительством, в частности, "Почта России".

«Проект направлен на развитие существующих сервисов электронных заказных писем, которые обладают юридической силой, аналогичной бумажной корреспонденции. Нововведение призвано объединить разрозненные каналы доставки уведомлений в единую цифровую систему. Отправленные сообщения будут считаться доставленными не только при прочтении, но и автоматически через семь дней после поступления в виртуальный ящик», — пишет издание.

Основное изменение заключается в обязательном подключении к платформе всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Финансовая модель проекта пока не до конца ясна: предполагается как ежемесячная абонентская плата, так и отдельные тарифы за отправку документов. В случае неоплаты услуг доступ к сервису будет приостановлен, а данные об организации передадут в налоговые органы с отметкой о недостоверности.

Представители профильного министерства и "Почты России" пока не дают комментариев по законопроекту на текущем этапе.