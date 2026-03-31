В России хотят создать единую госплатформу для переписки между властью, бизнесом и людьми

Платформа призвана заменить разрозненные каналы связи (почту, формы на сайтах, личные кабинеты) единым удобным инструментом

31 марта 2026, 18:15, ИА Амител

Письма, уведомления / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Письма, уведомления / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России может появиться единая государственная платформа для официальной переписки между государственными органами, бизнесом и гражданами. За использование этой платформы с компаний будут взиматься платежи, сообщают "Ведомости".

Инициатива предложена в законопроекте о реформе отрасли связи, разработанном Минцифры. Документ предусматривает создание цифровых почтовых ящиков, доступных через портал "Госуслуги". Оператором новой системы, вероятно, станет федеральная организация, назначенная правительством, в частности, "Почта России".

«Проект направлен на развитие существующих сервисов электронных заказных писем, которые обладают юридической силой, аналогичной бумажной корреспонденции. Нововведение призвано объединить разрозненные каналы доставки уведомлений в единую цифровую систему. Отправленные сообщения будут считаться доставленными не только при прочтении, но и автоматически через семь дней после поступления в виртуальный ящик», — пишет издание.

Основное изменение заключается в обязательном подключении к платформе всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Финансовая модель проекта пока не до конца ясна: предполагается как ежемесячная абонентская плата, так и отдельные тарифы за отправку документов. В случае неоплаты услуг доступ к сервису будет приостановлен, а данные об организации передадут в налоговые органы с отметкой о недостоверности.

Представители профильного министерства и "Почты России" пока не дают комментариев по законопроекту на текущем этапе.

Комментарии 8

Гость

18:23:39 31-03-2026

Освоение денег ради бредовой идеи (а по-правде, ради денег)!

Гость

18:35:58 31-03-2026

Расскажите им кто-нибудь, что у бизнеса уже есть ЭДО и ТКС. За не очень маленькие деньги, кстати. И там можно переписываться хоть с контрагентами, хоть с налоговой, хоть еще с кем. Так что все это выглядит как "дайте денег, а то нам уже взять неоткуда". Ах да, ежели оператором сделать Почту России, то это все просто загнется тут же, не начав работать)

Гость

18:41:02 31-03-2026

"В случае неоплаты услуг доступ к сервису будет приостановлен, а данные об организации передадут в налоговые органы с отметкой о недостоверности." - а это, простите, с какого вообще? Если организация сдает отчетность и платит налоги, какая такая недостоверность? Чего именно?

Гость

19:32:38 31-03-2026

А госуслуги, это разве не общение власти с бизнесом и людьми!?

Гость

19:39:19 31-03-2026

а вы, друзья, как не садитесь .... (С)

Гость

20:00:02 31-03-2026

Я подозревал, что власть и бизнес это не люди

Гость

20:21:41 31-03-2026

Т. о., за мирный диалог с властью в форме переписки с граждан деньги планируют драть!? Даёшь в таком случае народу право на уличные демонстрации без риска рукоприкладства со стороны жандармерии!

Гость

20:49:35 31-03-2026

Игра в демократию? Ну - ну, уже проходили.

