Законопроект, меняющий правила игры в распоряжении федеральной землей, внесен в Госдуму

Муниципалитеты и регионы теперь гораздо реже смогут рассчитывать на бесплатное получение земли

13 ноября 2025, 11:30, ИА Амител

Распоряжение землей / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Правительство предложило пересмотреть правила распоряжения федеральной землей: в Госдуму внесен законопроект, который меняет порядок передачи участков регионам и допускает аренду земель в границах береговых полос.

Согласно действующим нормам, проводить аукционы на право аренды участков, находящихся в границах территорий общего пользования, в том числе в полосах вдоль рек и озер, нельзя. Это создает проблемы, прежде всего, для крупных сельхозугодий, через которые проходят береговые линии: формально такие участки нельзя вовлечь в оборот.

Законопроект предлагает сделать исключение: разрешить проводить аукционы на аренду земли в границах береговых полос при обязательном условии сохранения свободного доступа граждан к воде. По замыслу правительства, это позволит эффективнее использовать сельхозземли и сократит количество простаивающих участков.

Вторая часть поправок касается порядка передачи федеральных земель регионам и муниципалитетам. Перечень случаев, когда земля не может быть бесплатно передана, расширяется. Теперь участки останутся в федеральной собственности, если:

предоставлены органам власти или федеральным учреждениям, даже если на них нет построек;

находятся в аренде или безвозмездном пользовании;

включены в госпрограммы или подготовлены к включению;

по ним есть или готовится предложение ПАО "Дом.рф";

ранее уже было решено отказать в их передаче.

Фактически это означает, что муниципалитеты и регионы теперь гораздо реже смогут рассчитывать на бесплатное получение земли. Перспективные участки останутся под контролем Федерации, что, как отмечают авторы инициативы, должно повысить доходы бюджета за счет аренды и обеспечить более последовательное управление земельными ресурсами.

Поправки также призваны устранить противоречия, которые тормозили вовлечение в оборот участков, пересекающих береговые линии, и в целом усилить централизацию управления государственными земельными активами.

