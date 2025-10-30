В России могут ввести маркировку для туалетной бумаги с инструкцией о применении

Под маркировку попадет влажная туалетная бумага, которая плохо растворяется и вызывает засоры

30 октября 2025, 17:10, ИА Амител

Унитазы в туалете / Фото: amic.ru

В России хотят ввести маркировку для влажной туалетной бумаги и влажных салфеток. С такой инициативой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает "Коммерсантъ".

Руководитель Подмосковья уже направил письмо с соответствующим предложением главе Минпромторга РФ Антону Алиханову. В своем обращении Воробьев отметил, что меры направлены на устранение засоров в системах водоотведения. Как правило, они образовываются именно из-за попадания в канализацию нерастворимых средств личной гигиены.

Воробьев считает, что введение маркировки для туалетной бумаги и салфеток повысит осведомленность россиян о методах утилизации этой продукции. Помимо этого, маркировка поможет снизить количество засоров в жилых домах и уменьшит нагрузку на коммунальные системы.

«Глава Подмосковья также привел данные, согласно которым на ряде очистных сооружений области ежедневно собирается до 20 тонн мусора. До 80% такого мусора составляют именно средства личной гигиены и пищевые отходы», – отмечает издание.

Ранее мэр Казани обвинил горожан в неумении пользоваться унитазом, по этой причине износ системы водоотведения в столице Татарстана вырос уже до 70%.