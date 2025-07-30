В России осудили членов неонацистской группы, готовивших теракт на День Победы

Деятельность самой группы прекратилась еще в 2023 году, заявили в ФСБ

Второй западный окружной военный суд в Москве вынес приговоры к длительным срокам заключения пятерых членов неонацистской группы, которые готовили теракт ко Дню Победы в 2023 году, сообщает "Интерфакс".

Один из участников группировки в апреле 2022 года был завербован в Польше украинскими спецслужбами и "в обмен на перспективу получения гражданства направлен обратно на территорию России для совершения террористических актов в отношении военных объектов".

Другие участники группировки "обучались навыкам изготовления и применения самодельных зажигательных устройств, приемам и способам ведения огня из стрелкового оружия в целях совершения преступлений террористической направленности".

В отношении всех "собраны исчерпывающие доказательства противоправной деятельности". Членам группировки дали от четырех до 19 лет лишения свободы.