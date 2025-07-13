В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились еще три фигуранта-подростка

Сейчас подозреваемые находятся под мерой пресечения в виде запрета определенных действий

Еще три фигуранта появились в уголовном деле о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы, они являются несовершеннолетними.

Сейчас подозреваемые находятся под мерой пресечения в виде запрета определенных действий. Она продлена до 14 октября 2025 года. Молодые люди также обвиняются в избиении граждан азиатской внешности.

Напомним, 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществлявшие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. Они признались, что готовились к покушению по заданию украинских спецслужб.