В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились еще три фигуранта-подростка
Сейчас подозреваемые находятся под мерой пресечения в виде запрета определенных действий
13 июля 2025, 14:37, ИА Амител
Еще три фигуранта появились в уголовном деле о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы, они являются несовершеннолетними.
Сейчас подозреваемые находятся под мерой пресечения в виде запрета определенных действий. Она продлена до 14 октября 2025 года. Молодые люди также обвиняются в избиении граждан азиатской внешности.
Напомним, 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществлявшие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. Они признались, что готовились к покушению по заданию украинских спецслужб.
17:40:16 13-07-2025
они являются несовершеннолетними - можно уточнить, 14-16-22? Уже столько было сообщений - считать детьми до .. лет! Если их садить нельзя, может родителям посидеть необходимо.. (так и хочется сказать - верните совок)
23:01:53 13-07-2025
dok_СФ (17:40:16 13-07-2025) они являются несовершеннолетними - можно уточнить, 14-16-22?... в так называемом "Совке" эти две дамы бы уже давно сидели или мы бы их знали с очень хорошей стороны
20:50:12 13-07-2025
"Терроризм" неискореним: молодеет и молодеет...
06:28:22 14-07-2025
А про Бузову с Кадышевой террористы ни чё не говорили ?
07:34:38 14-07-2025
по заданию украинских спецслужб Симоньян и Собчак ---- а Собчак то при чем
08:27:30 14-07-2025
Покушение на СобчаГ???? По заданию Украины???? Давно так не ржал...
09:01:14 14-07-2025
Вы в это верите? Бред и пиар. Ничего больше.